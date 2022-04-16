"Арсенал" потерпел третье поражение кряду в Премьер-Лиге
"Арсенал" потерпел третье подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив в гостях у "Саутгемптона" со счетом 1:0.
Относительно домашнего поражения 0:6 от "Челси" наставник "святых" Ральф Хазенхюттль внедрил в стартовый состав Яна Валери, Ромена Перро, Лянко и Армандо Бройю.
В старт "канониров" вернулись Нуну Тавареш и Габриэль Мартинелли, заменив Эмиля Смит-Роу и Александра Лакасетта.
"Арсенал" лучше начал матч и довольно скоро принялся напрягать голкипера "Саутгемптона" Фрэйзера Форстера.
Постепенно хозяева выправили игру, а под занавес первого тайма и вовсе открыли счет. Это Ян Беднарек пробил с угла вратарской после скидки Мохамеда Эльюнусси от лицевой — 1:0.
Шансы сравнять счет во втором тайме имели Букайо Сака, Смит-Роу и Гранит Джака, однако Форстер совершил блестящие сейвы и помог "святым" отстоять победу.
"Саутгемптон" одержал свою первую с февраля победу в Премьер-Лиге, а вот "Арсенал" проиграл третий раз подряд.
"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче
16.04.2022 19:05
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Последние комментарии:
Даже такой конченный Арсенал отстапонит Щолсе
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Ехехехе)))
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ЛФК на троне
Сытей на страпоне ухехехехехехехехехехехехехехехехехехехех
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ротету к Клоппу, на дополнительные курсы.
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Ебать скок колбаса этой помойке не забила пиздец
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Лузерхуй и мс 2 какули без защиты.
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У глиномесов следующий матч с Королями Лондона на великом Стэмфорде, а далее матч с МанЮнайтед. 5 поражений из 5 матчей в апреле и новый улучшенный контракт Артете назревает у гг-шников
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Ехехехех
Американский бизнесмен Тодд Боэли вместе со своим консорциумом выделит на 350 миллионов фунтов на покупку новых футболистов в своем первом сезоне в качестве владельца футбольного клуба «Челси»
Бывший журналист BBC Sport Майкл Нойл утверждает, что владелец «Челси» Роман Абрамович ставил минимальные условия на финансирование новых покупок, это около 150 миллионов фунтов, но консорциум Тодда Боэли обошел всех своих конкурентов, так как вся программа о покупке «Челси» строится на достижение результата за счет чего будет дорожать франшиза клуба, что поможет консорциуму заработать много денег, как при перепродаже, так и по итогам года, ведь в случае успеха и правильной модели управления, клуб будет самоокупаемым.
«Боэли удивил руководство «Челси», когда другие претенденты на покупку «синих» пытались выполнить минимальные условия сделки, которые прописал действующий владелец клуба Роман Абрамович, консорциум американского бизнесмена утвердил 350 миллионов фунтов стерлингов, вместо 150 миллионов, так как Боэли хочет добиться успеха в своем первом сезоне в качестве нового владельца клуба»
«Консорциум Тодда Боэли считает, что «Челси» нуждаемся в усиление состава, поэтому 350 миллионов фунтов стерлингов должно хватит на усиление стартового состава, но при этом они хотят сохранить основной костяк клуба, заключив новые соглашения с футболистам, чьи контракты заканчиваются в конце сезона»
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Будет и 4ое)
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Мочастер сиси лохи эпичные
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