"Арсенал" потерпел третье поражение кряду в Премьер-Лиге

"Арсенал" потерпел третье подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив в гостях у "Саутгемптона" со счетом 1:0.

Относительно домашнего поражения 0:6 от "Челси" наставник "святых" Ральф Хазенхюттль внедрил в стартовый состав Яна Валери, Ромена Перро, Лянко и Армандо Бройю.



В старт "канониров" вернулись Нуну Тавареш и Габриэль Мартинелли, заменив Эмиля Смит-Роу и Александра Лакасетта.



"Арсенал" лучше начал матч и довольно скоро принялся напрягать голкипера "Саутгемптона" Фрэйзера Форстера.



Постепенно хозяева выправили игру, а под занавес первого тайма и вовсе открыли счет. Это Ян Беднарек пробил с угла вратарской после скидки Мохамеда Эльюнусси от лицевой — 1:0.



Шансы сравнять счет во втором тайме имели Букайо Сака, Смит-Роу и Гранит Джака, однако Форстер совершил блестящие сейвы и помог "святым" отстоять победу.



"Саутгемптон" одержал свою первую с февраля победу в Премьер-Лиге, а вот "Арсенал" проиграл третий раз подряд.



"Саутгемптон" — "Арсенал". Отчет о матче