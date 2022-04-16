Хет-трик Роналду обеспечил МЮ победу над "Норвичем"

Хет-трик Криштиану Роналду позволил "Манчестер Сити" одержать победу 3:2 над "Норвичем" и вернуться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "красных дьяволов" появился Джесси Лингард. Также свой шанс с первых минут получил Диогу Далот, Поль Погба и Энтони Эланга.



Наставник "канареек" Дин Смит выпустил тех же 11 игроков, что и против "Бернли" в прошлый уикенд.



Первый момент в матче создали гости. Это Теему Пукки выскочил один на один, однако голкипер хозяев Давид Де Хеа выдвинулся навстречу и спас свою команду.



Вскоре "Юнайтед" огрызнулся попыткой Эланги пробить через себя и дальним ударом Криштиану Роналду, а уже на седьмой минуте открыл счет. Эланга обокрал Беги Гибсона на краю штрафной, после чего сделал пас в центр площадки под удар Роналду — 1:0.



"Дьяволы" продолжили диктовать игру, однако "Норвич" держался. На 31-й минуте Лингард пробивал с линии штрафной, но Тим Крул перевел мяч на угловой.



Как раз этот угловой увенчался вторым голом хозяев. Теллес навесил, а Роналду сыграл на опережение и головой скинул мяч в ворота — 2:0.



Это был бы почти идеальный первый тайм для "Юнайтед", если бы в добавленное время Киран Дауэлл не замкнул головой на дальней штанге подачу Пукки с левого края штрафной — 2:1.



Первый тайм закончился обескураживающим образом для "дьяволов" и так же начался второй, потому что Пукки снова вышел один на один и на сей раз поразил ближний угол ворот Де Хеа — 2:2.



Хозяева оказались сбиты с толку, однако на выручку им пришло стандартное положение. На 76-й минуте Роналду принес победу своей команде ударом со штрафного — 3:2.



"Юнайтед" в очередной раз был ужасно нестабилен, и при некотором везении "Норвич" мог бы зацепиться за ничью. Однако у "дьяволов" нашелся Роналду, чей хет-трик обеспечил команде столь ценную победу.



"Манчестер Юнайтед" — "Норвич". Отчет о матче