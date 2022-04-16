Мерсон: "Симеоне идеально бы подошел "Юнайтед"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне идеально бы подошел "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Юнайтед" близок к назначению своим новым рулевым Эрика Тен Хага из "Аякса", однако Мерсону кажется, что есть кандидат лучше.



Пол думает, что "красным дьяволам" нужен жесткий тренер, который не будет церемониться с капризными звездами.



"Поведение игроков "Атлетико" против "Манчестер Сити" — это причина, по которой большие клубы продолжают избегать Диего Симеоне".



"Но "Манчестер Юнайтед" обязан включить его в свой шорт-лист, потому что он сразу бы разобрался с имеющимися игроками. Они нуждаются в чистке. Им нужно пригласить сильного духом тренера. Для Симеоне не проблема сказать: "Ты недостаточно упорно трудишься, пошел вон".



"В этом весь Симеоне. Он бы идеально подошел. Представьте, какой бой смог бы дать "Юнайтед" в дерби Манчестера при нем! Чем дольше сохраняется интрига в матче с "Атлетико", тем больше ты чувствуешь, что быть беде. Таков их тренер, таков их стиль игры".



"Но поэтому за ним и не охотятся — большие команды считают его проблемным. Чем дольше счет остается 0:0, тем ближе то, что мы наблюдали в среду. Они будут пытаться запугать тебя. Я не большой фанат такой игры. Но нужно признать, что он отличный тренер, потому что он заставляет игроков топ-уровня трудиться, бегать и обороняться", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.