Рангник не разговаривал с Роналду насчет инцидента с разбитым телефоном

Криштиану Роналду и Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не разговаривал со своим нападающим Криштиану Роналду насчет инцидента после матча против "Эвертона".

Напомним, после поражения 1:0 на "Гудисон Парк" в прошлый уикенд Роналду выбил телефон из рук 14-летнего фаната "Эвертона", который страдает аутизмом.

Мама подростка затем раскритиковала Криштиану за недостаточно искренние извинения, однако Рангник не увидел необходимости делать подопечному внушение.

"Нет, я не разговаривал с ним. Думаю, он публично извинился в социальных сетях за случившееся. Насколько мне известно, сейчас ведется расследование — и полицией, и FA. В остальном могу сказать, что я не разговаривал с ним об этом", — цитирует Рангника Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, происшествия, Рангник, Роналду, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2022 17:00

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