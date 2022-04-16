Рангник не разговаривал с Роналду насчет инцидента с разбитым телефоном

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не разговаривал со своим нападающим Криштиану Роналду насчет инцидента после матча против "Эвертона".

Напомним, после поражения 1:0 на "Гудисон Парк" в прошлый уикенд Роналду выбил телефон из рук 14-летнего фаната "Эвертона", который страдает аутизмом.



Мама подростка затем раскритиковала Криштиану за недостаточно искренние извинения, однако Рангник не увидел необходимости делать подопечному внушение.



"Нет, я не разговаривал с ним. Думаю, он публично извинился в социальных сетях за случившееся. Насколько мне известно, сейчас ведется расследование — и полицией, и FA. В остальном могу сказать, что я не разговаривал с ним об этом", — цитирует Рангника Daily Mirror.