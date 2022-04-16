"Брайтон" вырвал победу у "Тоттенхэма" на последней минуте

"Брайтон" одержал вторую подряд победу в Северном Лондоне, вслед за "Арсеналом" обыграв и "Тоттенхэм" благодаря голу Леандро Троссарда на последней минуте — 0:1.

Выбывшего до конца сезона Мэтт Дохерти слева в обороне "шпор" заменил Серхио Регилон.



Одно изменение в старте относительно предыдущего матч можно было наблюдать и у "чаек". Вместо Данни Уэлбека появился Тарик Лэмпти.



Первый тайм матча в Северном Лондоне оказался небогат на события. Гости смотрелись предпочтительнее, создав несколько полумоментов и пару раз пробив в створ ворот Уго Льориса. У хозяев не было даже этого.



Вскоре после начала второго тайма Леандро Троссард заблокировал удар Пьер-Эмиля Хейбьерга из пределов штрафной, однако качественного улучшения в игре "Тоттенхэм" все равно не наблюдалось.



"Брайтон" выглядел свежее в концовке матча и на последней минуте вырвал победу. Троссард забрал мяч в чужой штрафной после отскока от Кристиана Ромеро, сблизился с воротами и закатил снаряд в цель — 0:1.



Результат матча закономерен. Такое ощущение, что "Тоттенхэм" играл в еврокубках посреди недели. "Брайтон" был агрессивнее, свежее и лучше комбинировал, взять все шесть очков с двух выездов в Северный Лондон.



"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче