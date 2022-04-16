"Брайтон" вырвал победу у "Тоттенхэма" на последней минуте
"Брайтон" одержал вторую подряд победу в Северном Лондоне, вслед за "Арсеналом" обыграв и "Тоттенхэм" благодаря голу Леандро Троссарда на последней минуте — 0:1.
Выбывшего до конца сезона Мэтт Дохерти слева в обороне "шпор" заменил Серхио Регилон.
Одно изменение в старте относительно предыдущего матч можно было наблюдать и у "чаек". Вместо Данни Уэлбека появился Тарик Лэмпти.
Первый тайм матча в Северном Лондоне оказался небогат на события. Гости смотрелись предпочтительнее, создав несколько полумоментов и пару раз пробив в створ ворот Уго Льориса. У хозяев не было даже этого.
Вскоре после начала второго тайма Леандро Троссард заблокировал удар Пьер-Эмиля Хейбьерга из пределов штрафной, однако качественного улучшения в игре "Тоттенхэм" все равно не наблюдалось.
"Брайтон" выглядел свежее в концовке матча и на последней минуте вырвал победу. Троссард забрал мяч в чужой штрафной после отскока от Кристиана Ромеро, сблизился с воротами и закатил снаряд в цель — 0:1.
Результат матча закономерен. Такое ощущение, что "Тоттенхэм" играл в еврокубках посреди недели. "Брайтон" был агрессивнее, свежее и лучше комбинировал, взять все шесть очков с двух выездов в Северный Лондон.
"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче
16.04.2022 16:30
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Последние комментарии:
Интересный состав
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первый раз вижу, чтоб азерская чурка столько на себя брала, а потом сливалась) это АБСОЛЮТНО ОСОБЕННАЯ АЗЕРСКАЯ ЧУРКА!
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КОРОЛИ выставили резерв, а скузня - основу. Ору от трусости лузерпуков)))
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Норм такой файтинг за 4ку..
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Конти люций тленел в миле (с) какая-то чурке
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Кто-то докукарекался)))
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Чтобы попасть в рай, каждый человек должен убивать российских свинособак, чем больше тем лучше.
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Привет Вагифу.))) Ха ха ха. Это карма, грязная ты чурка )))
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Как сказал Конте после финального свистка Поттеру - браво! Так и есть, Брайтон очень организованно подошёл к матчу, практически без ошибок играл и поймал нас на халатности защитников. Справедливости ради Мвепу должен был уйти с поля с красной карточкой, но не суть. Всю игру мы пытались просто атаковать, не говоря уже о ударах, Поттер переиграл Конте сегодня.
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Троссард кстати ахуенно разобрался
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петуншит слился, как и их болелы) клуб терпил)
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Ттх это говно на палке. Вечные лузеры
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дон кантелеоне четко ведет команду
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