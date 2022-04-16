"Брайтон" вырвал победу у "Тоттенхэма" на последней минуте

Леандро Троссард "Брайтон" одержал вторую подряд победу в Северном Лондоне, вслед за "Арсеналом" обыграв и "Тоттенхэм" благодаря голу Леандро Троссарда на последней минуте — 0:1.

Выбывшего до конца сезона Мэтт Дохерти слева в обороне "шпор" заменил Серхио Регилон.

Одно изменение в старте относительно предыдущего матч можно было наблюдать и у "чаек". Вместо Данни Уэлбека появился Тарик Лэмпти.

Первый тайм матча в Северном Лондоне оказался небогат на события. Гости смотрелись предпочтительнее, создав несколько полумоментов и пару раз пробив в створ ворот Уго Льориса. У хозяев не было даже этого.

Вскоре после начала второго тайма Леандро Троссард заблокировал удар Пьер-Эмиля Хейбьерга из пределов штрафной, однако качественного улучшения в игре "Тоттенхэм" все равно не наблюдалось.

"Брайтон" выглядел свежее в концовке матча и на последней минуте вырвал победу. Троссард забрал мяч в чужой штрафной после отскока от Кристиана Ромеро, сблизился с воротами и закатил снаряд в цель — 0:1.

Результат матча закономерен. Такое ощущение, что "Тоттенхэм" играл в еврокубках посреди недели. "Брайтон" был агрессивнее, свежее и лучше комбинировал, взять все шесть очков с двух выездов в Северный Лондон.

"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2022 16:30

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Последние комментарии:




  1. englandonelove 16.04.2022 16:41 # englandonelove
    Интересный состав

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  2. gucman 16.04.2022 16:40 # gucman
    первый раз вижу, чтоб азерская чурка столько на себя брала, а потом сливалась) это АБСОЛЮТНО ОСОБЕННАЯ АЗЕРСКАЯ ЧУРКА!

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  3. true-manc 16.04.2022 16:38 # true-manc
    КОРОЛИ выставили резерв, а скузня - основу. Ору от трусости лузерпуков)))

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  4. bushwacka 16.04.2022 16:38 # bushwacka
    Норм такой файтинг за 4ку..

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  5. keane16 16.04.2022 16:38 # keane16
    Конти люций тленел в миле (с) какая-то чурке

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  6. bushwacka 16.04.2022 16:37 # bushwacka
    Кто-то докукарекался)))

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  7. mancityman 16.04.2022 16:36 # mancityman
    Чтобы попасть в рай, каждый человек должен убивать российских свинособак, чем больше тем лучше.

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  8. sexan 16.04.2022 16:35 # sexan
    Привет Вагифу.))) Ха ха ха. Это карма, грязная ты чурка )))

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  9. vagifspurs 16.04.2022 16:34 # vagifspurs
    Как сказал Конте после финального свистка Поттеру - браво! Так и есть, Брайтон очень организованно подошёл к матчу, практически без ошибок играл и поймал нас на халатности защитников. Справедливости ради Мвепу должен был уйти с поля с красной карточкой, но не суть. Всю игру мы пытались просто атаковать, не говоря уже о ударах, Поттер переиграл Конте сегодня.

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  10. sausage 16.04.2022 16:33 # sausage
    Троссард кстати ахуенно разобрался

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  11. gucman 16.04.2022 16:33 # gucman
    петуншит слился, как и их болелы) клуб терпил)

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  12. quavo 16.04.2022 16:33 # quavo
    Ттх это говно на палке. Вечные лузеры

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  13. chlesea88 16.04.2022 16:32 # chlesea88
    дон кантелеоне четко ведет команду

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