МЮ провел "секретную встречу" с Дибалой

Пауло Дибала "Манчестер Юнайтед" провел "секретную встречу" с лагерем нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалой.

Как известно, контракт Дибалы истекает в конце этого сезона, и "Ювентус" уже подтвердил, что Пауло покинет Турин свободным агентом.

По информации Corriere dello Sport, готовящийся заступить на тренерский мостик "Юнайтед" Эрик Тен Хаг является большим поклонником Дибалы, и "красные дьяволы" уже начали работу над этим трансфером.

Ранее на текущей неделе представители "Юнайтед" провели "секретную встречу" с агентом Дибалы, чтобы "лучше узнать друг друга". Но "дьяволы" пока не выдвигали Пауло свое предложение.

Добавим, "Юнайтед" действительно нуждается в усилении нападения, ведь контракт Эдинсона Кавани истекает в конце сезона, а от Криштиану Роналду, если верить слухам, Тен Хаг хочет избавиться.


Метки Дибала, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2022 16:00

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  1. mancunia-planet 16.04.2022 16:29 # mancunia-planet
    Нахуй не нужен реально, чем он может быть полезен хз. А зп будет явно как у Погба

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  2. gucman 16.04.2022 16:22 # gucman
    Еще 1 вернер в апл

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  3. che-ger 16.04.2022 16:03 # che-ger
    Тсссссссссссс , только ни кому не скажите .

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