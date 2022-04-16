МЮ провел "секретную встречу" с Дибалой

"Манчестер Юнайтед" провел "секретную встречу" с лагерем нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалой.

Как известно, контракт Дибалы истекает в конце этого сезона, и "Ювентус" уже подтвердил, что Пауло покинет Турин свободным агентом.



По информации Corriere dello Sport, готовящийся заступить на тренерский мостик "Юнайтед" Эрик Тен Хаг является большим поклонником Дибалы, и "красные дьяволы" уже начали работу над этим трансфером.



Ранее на текущей неделе представители "Юнайтед" провели "секретную встречу" с агентом Дибалы, чтобы "лучше узнать друг друга". Но "дьяволы" пока не выдвигали Пауло свое предложение.



Добавим, "Юнайтед" действительно нуждается в усилении нападения, ведь контракт Эдинсона Кавани истекает в конце сезона, а от Криштиану Роналду, если верить слухам, Тен Хаг хочет избавиться.