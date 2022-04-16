Макманаман не верит, что "Ливерпуль" сделает покер

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман не верит, что "красным" удастся сделать покер в этом сезоне.

Уже завоевав Кубок Лиги, "Ливерпуль" продолжает борьбу на трех других фронтах и в субботу сразится с "Манчестер Сити" на "Уэмбли" за путевку в финале Кубка Англии.



Макманаман очень рад за "Ливерпуль", но в то же время думает, что команде Юргена Клоппа не удастся безошибочно провести каждый из оставшихся матчей сезона.



"Давайте будем честны, сделать покер будет практически невозможно для "Ливерпуля", потому что напряжение так высоко".



"Конечно, они жаждут выиграть все четыре трофея, но это практически невозможно, потому что они должны быть идеальны каждый раз".



"Они уже взяли один, а значит все делают правильно. Кубковый полуфинал на выходных, затем полуфинал Лиги Чемпионов. Это радостный момент, чтобы смотреть вперед и быть болельщиком "Ливерпуля", — сообщил Макманаман BT Sport.