Грилиш: "Мне нужно стать чуть эгоистичнее"

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш заявил, что ему нужно стать эгоистичнее, чтобы забивать больше голов.



С момента своего перехода в "Сити" из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов прошлым летом Грилиш забил только четыре мяча и отдал три результативные передачи, тогда как в сезоне 2020/21 у него было семь голов и 10 "ассистов".



Сам 26-летний англичанин не зацикливается на своих статистических показателях, но чувствуешь, что ему нужно больше брать игру на себя.



"Конечно, будучи атакующим игроком, ты хочешь забивать и ассистировать. Я точно знаю, что должен ассистировать больше".



"Что касается голов, то мне нужно немного чаще выходить на ударные позиции. Впрочем, я знаю, что игра состоит не только из голов и результативных передач. Мы одерживали победы в больших матчах, и я чувствовал свой вклад в них".



"Я наношу удары гораздо меньше, чем кто-либо. Я даже не уверен, почему так происходит, и парни об этом постоянно говорят. Скажем, если я забью на тренировке, они скажут мне: "Почему ты не бьешь чаще?"



"Наверное, мне нужно стать чуть эгоистичнее. Но, как я уже говорил, я не считаю себя эгоистичным игроком. Если кто-нибудь находится в лучшей позиции, я сделаю пас на него".



"Вообще-то, мне нравится это чувство, когда ты отдал результативный пас — игроки подходят и благодарят тебя за их голы. Это просто мило".



"Когда ты забиваешь, это лучшее чувство в футболе, но я просто люблю ассистировать", — сообщил Грилиш BBC.