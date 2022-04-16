Гвардиола: "Поддерживаю Юргена на 100%, но жаловаться смысла нет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "на 100%" поддерживает жалобы своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" по поводу расписания.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Бенфики" на текущей неделе Клопп в очередной раз раскритиковал Премьер-Лигу за нежелание помогать своим клубам, выступающим в еврокубках.



Команде Гвардиолы тоже приходится несладко в этом плане в последние годы, однако Хосеп уже смирился.



"Я согласен с тем, что сказал Юрген, но я не собираюсь говорить ни слова, потому что это не изменится. Нет смысла. Я поддерживаю Юргена на 100%".



"Сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгр, Жозе (Моуриньо) — все они говорили об этом, но тебе нужно подстроиться. Это не изменится. Телевизионные компании будут всегда. Поступайте, как хотите, я слишком занят подготовкой своей команды".



"Я ничего не скажу насчет этого. Иногда тебе приходится играть в сложное время, но такова ситуация, и с этим ничего не поделать. У этого есть причина, потому что мы сражаемся за все трофеи. Этого не происходит, если ты не сражаешься за трофеи".



"Это не идеально, и мы знаем это. Я сказал игрокам хорошо высыпаться и ходить на массаж. В 15:30 мы будем на месте, чтобы постараться выиграть матч", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.