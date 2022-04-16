Гвардиола: "Поддерживаю Юргена на 100%, но жаловаться смысла нет"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "на 100%" поддерживает жалобы своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" по поводу расписания.
В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Бенфики" на текущей неделе Клопп в очередной раз раскритиковал Премьер-Лигу за нежелание помогать своим клубам, выступающим в еврокубках.
Команде Гвардиолы тоже приходится несладко в этом плане в последние годы, однако Хосеп уже смирился.
"Я согласен с тем, что сказал Юрген, но я не собираюсь говорить ни слова, потому что это не изменится. Нет смысла. Я поддерживаю Юргена на 100%".
"Сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгр, Жозе (Моуриньо) — все они говорили об этом, но тебе нужно подстроиться. Это не изменится. Телевизионные компании будут всегда. Поступайте, как хотите, я слишком занят подготовкой своей команды".
"Я ничего не скажу насчет этого. Иногда тебе приходится играть в сложное время, но такова ситуация, и с этим ничего не поделать. У этого есть причина, потому что мы сражаемся за все трофеи. Этого не происходит, если ты не сражаешься за трофеи".
"Это не идеально, и мы знаем это. Я сказал игрокам хорошо высыпаться и ходить на массаж. В 15:30 мы будем на месте, чтобы постараться выиграть матч", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.
16.04.2022 12:00
Просмотров: 674
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну первый шаг боссы АПЛ сделали - со следующего сезона в АПЛ будет 5 замен, как и во всех других лигах с прошлого сезона. Назовём это позитивной оттепелью.
Знаю точно, что для испанских клубов, которые участвуют в ЛЧ, руководство Ла Лиги всегда подстраивает расписание.
Клопп раньше решал эту проблему по своему - просто игнорировал участие в КЛ и КА. Были же и абсурдные моменты, когда во время клубного ЧМ на след день после игры Ливерпулю надо было играть в кубке. Разве это не маразм? Даже тогда по стол очевидным причинам боссы АПЛ не пошли на встречу. Это я к тому, что вдруг кто-то запустит старшую шарманку о бесконечных жалобах Клоппа.
Возможно, после того, как он продавил свою позицию по заменам, он возьмётся за расписание и начнёт его обсуждать с тренерами и попросит владельцев клуба поднять этот вопрос на собрании клубов.
Мне нравится, что он обладает такой упертостью в своих позициях, крутой дядька.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий