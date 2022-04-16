"Юнайтед" охотится за Энцо Фернандесом

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести полузащитника "Ривер Плейт" Энцо Фернандеса.

Грядущим летом "Юнайтед" предстоит серьезно поработать над укреплением центра поля. Неманья Матич уже подтвердил свой уход из клуба, и ожидается, что за ним последует Хуан Мата.



По информации Daily Star, на радаре у "Юнайтед" находится Фернандес, выступающий на позиции опорного полузащитника. Скауты "красных дьяволов" просматривали Энцо в матче Кубка Либертадорес против "Форталезы" в минувшую среду.



21-летний аргентинец, которым также интересуются "Реал" и "Манчестер Сити", доступен для трансфера 20.6 млн. фунтов, что прописаны в его контракте с "Ривер Плейт" в качестве отступных.



