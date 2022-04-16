Тухель хочет, чтобы Галлахер играл за "Челси" в следующем сезоне

Главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет, чтобы полузащитник Конор Галлахер стал частью его команды в следующем сезоне.

22-летний Галлахер является продуктом академии "Челси", но до сих пор даже не дебютировал за родной клуб. Зато Конор великолепно проявляет себя в "Кристал Пэлас", который его арендует в этом сезоне.



Запретив Галлахеру принимать участие в полуфинальном матче Кубка против своей команды, Тухель надеется поработать с молодым полузащитником в следующем сезоне.



"Убежден, Конор может быть частью нашей команды и исполнять свою роль у нас. Но я не единственный, кто решает такие вещи. После окончания сезона нам нужно поговорить с каждым, поговорить о том, чего хочет Конор, посмотреть, какова ситуация и за какую роль он мог бы сражаться".



"Должно быть что-то, за что он сможет сражаться. Некая роль или перспектива, которую тебе нужно достичь. Поэтому мы должны прояснить это между нами, а там будет видно. Он развивается исключительным и выдающимся образом".



"Он один из ключевых игроков "Кристал Пэлас", совершив огромный шаг в своем развитии. Его было приятно тренировать в предсезонный период, он излучал такую позитивную энергию и был так работоспособен. Обладая этим, он способен оказывать большое влияние", — цитирует Тухеля The Guardian.