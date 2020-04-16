Рангник не жалеет, что возглавил "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что не жалеет о своем решении возглавить "красных дьяволов" в ноябре.

При Рангнике "Юнайтед" выиграл только девять из 22 матчей. "Дьяволы" завершат этот сезон без трофеев и, вероятно, даже не попадут в Лигу Чемпионов.



63-летний немец не рад, как выступает его команда, но все равно не жалеет, что взялся за эту работу.



"Нет, я не жалею. Я бы сделал это снова и снова".



"Будучи тренером, ты всегда должен спрашивать себя, что бы ты мог сделать лучше, но я не жалею, что взялся за эту работу".



"Все мы знаем, что этой группой игроков непросто управлять, да и вся эта ситуация непростая — иначе, я бы не сидел здесь, а все еще сидел бы Оле (Гуннар Сульшер)".



"В предыдущую пару месяцев мы показали, что способны играть на более высоком уровне, однако мы не так стабильны, как мне бы хотелось. По этой причине я совершенно не рад тому, чего мы пока что добились", — цитирует Рангника BBC.