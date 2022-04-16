Клоппу нужны трофеи, чтобы назвать сезон успешным
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что три полуфинала в течение одного сезона не могут считаться успехом.
Достигнув 1/2 финала Кубка Лиги и впоследствии выиграв этот турнир, сейчас "Ливерпуль" добрался до этой же стадии в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.
Вдобавок "красные" находятся всего в одном очке от вершины Премьер-Лиги, сохраняя шансы на покер. Теперь Клоппу важно конвертировать все это в трофеи.
"Представьте, если бы мы добирались до полуфиналов пять лет подряд, а? Это было бы отлично! Три полуфинала и ничего не выиграно. Мир не готов к такого рода успеху..."
"Я очень рад за своих парней. Так сложно сделать то, что наши отцы и деды никогда не делали. Прежде никто в этом клубе не делал этого, так что это нечто особенное. Но, да... Если сейчас это может выглядеть успехом, то в будущем, оглядываясь назад, оно таковым казаться уже не будет", — цитирует Клоппа The Independent.
16.04.2022 08:00
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Последние комментарии:
лч и ка заберет
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Какой же Клопп ГЕГЕМОН!
По ходу он Кубок Карабао за трофей не считает
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А может и проиграть всё. Останется только с кубком лиги.
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Мой герой. Человек-позитив, Человек-праздник!
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