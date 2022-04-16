Клоппу нужны трофеи, чтобы назвать сезон успешным

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что три полуфинала в течение одного сезона не могут считаться успехом.

Достигнув 1/2 финала Кубка Лиги и впоследствии выиграв этот турнир, сейчас "Ливерпуль" добрался до этой же стадии в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

Вдобавок "красные" находятся всего в одном очке от вершины Премьер-Лиги, сохраняя шансы на покер. Теперь Клоппу важно конвертировать все это в трофеи.

"Представьте, если бы мы добирались до полуфиналов пять лет подряд, а? Это было бы отлично! Три полуфинала и ничего не выиграно. Мир не готов к такого рода успеху..."

"Я очень рад за своих парней. Так сложно сделать то, что наши отцы и деды никогда не делали. Прежде никто в этом клубе не делал этого, так что это нечто особенное. Но, да... Если сейчас это может выглядеть успехом, то в будущем, оглядываясь назад, оно таковым казаться уже не будет", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 571

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 16.04.2022 09:09 # tursa
    лч и ка заберет

    (ответить)

  2. apl-nash 16.04.2022 09:06 # apl-nash
    Какой же Клопп ГЕГЕМОН!

    По ходу он Кубок Карабао за трофей не считает

    (ответить)

  3. chelsea88 16.04.2022 09:04 # chelsea88
    А может и проиграть всё. Останется только с кубком лиги.

    (ответить)

  4. akadam 16.04.2022 09:01 # akadam
    Мой герой. Человек-позитив, Человек-праздник!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: