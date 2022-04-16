Клоппу нужны трофеи, чтобы назвать сезон успешным

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что три полуфинала в течение одного сезона не могут считаться успехом.

Достигнув 1/2 финала Кубка Лиги и впоследствии выиграв этот турнир, сейчас "Ливерпуль" добрался до этой же стадии в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.



Вдобавок "красные" находятся всего в одном очке от вершины Премьер-Лиги, сохраняя шансы на покер. Теперь Клоппу важно конвертировать все это в трофеи.



"Представьте, если бы мы добирались до полуфиналов пять лет подряд, а? Это было бы отлично! Три полуфинала и ничего не выиграно. Мир не готов к такого рода успеху..."



"Я очень рад за своих парней. Так сложно сделать то, что наши отцы и деды никогда не делали. Прежде никто в этом клубе не делал этого, так что это нечто особенное. Но, да... Если сейчас это может выглядеть успехом, то в будущем, оглядываясь назад, оно таковым казаться уже не будет", — цитирует Клоппа The Independent.