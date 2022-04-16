Терри поддержал заявку Пальюки на покупку "Челси"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри предпочитает, чтобы новым владельцем клуба со "Стэмфорд Бридж" стал Стивен Пальюка.

Терри является публичным лицом и сооснователем фанатского консорциума True Blues, который собрал свыше 150 миллионов фунтов, чтобы стать миноритарным акционером "Челси" после того, как Роман Абрамович продаст клуб.



После самоотвода семейства Рикеттс на покупку "Челси" продолжают претендовать консорциумы Тодда Бели и сэра Мартина Бротона, а также Пальюка.



Как сообщает Sky Sports, представители True Blues провели переговоры со всеми претендентами и решили публично поддержать именно Пальюку. Стивен выразил готовность допустить фанатов до владения и управления "синими".



Добавим, что партнерами 67-летнего Пальюки, совладельца "Бостон Селтикс" из НБА и "Аталанты" из Серии А, выступают президент НБА Ларри Таненбаум, экс-глава Walt Disney Боб Айгер и соучредитель Facebook Эдуардо Саверин.