Славен Билич открыт к работе с "Бернли"

Славен Билич заинтересован в том, чтобы занять вакантное место главного тренера "Бернли".

Накануне "Бернли" объявил об увольнении Шона Дайча, который не смог предотвратить падение своей команды в зону вылета Премьер-Лиги и, по слухам, утратил контроль над раздевалкой.



До завершения сезона 2021/22 "бордовым" остается сыграть всего восемь матчей, включая выезд к "Вест Хэму" в воскресенье.



Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, откликнуться на сигнал SOS клуба с "Терф Мур" готов Билич, который в прошлом поработал в Англии с "Вест Хэмом" и "Вест Бромвичем".



Сейчас 53-летний хорват находится без клуба, покинув китайский "Бэйцзин Гоань" в январе.



Однако фаворитом букмекеров является другой специалист. Конторы по ставкам отдают предпочтение 67-летнему Сэму Эллардайсу, последним местом которого был "Вест Бромвич", куда в декабре 2020 он пришел как раз на место Билича.