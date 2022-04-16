33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 16 апреля, четырьмя поединками стартует 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ТОТТЕНХЭМ — БРАЙТОН 14:30 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" надеется впервые с декабря 2018 оформить пять побед подряд в Премьер-Лиге. "Брайтон" набрал только одно очко в семи матчах, пока в прошлый уикенд не обыграл "Арсенал" со счетом 1:2. "Шпоры" выиграли все восемь последних встреч с "чайками" во всех соревнованиях, включая четыре в Премьер-Лиге.
Защитник "Тоттенхэма" Мэтт Дохерти уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. Яфет Танганга и Оливер Скипп составят ему компанию в лазарете.
"Брайтон" будет лишен травмированного Шейна Даффи и приболевшего Стивена Альсате.
УОТФОРД — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция
"Уотфорд" стал всего лишь второй командой, проигравшей 10 домашних матчей кряду в высшем английском дивизионе. У "Брентфорда" четыре победы в пяти последних поединках чемпионата. "Пчелы" ни разу не выиграли в семи последних выездах к "шершням" в рамках чемпионата (2 ничьи, 5 поражений).
Нападающий "Уотфорда" Кучо Эрнандес может уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра. Также отсутствуют Самуэль Калу, Уильям Трост-Эконг и Франсиско Сьерральта.
В лазарете "Брентфорда" остается Фрэнк Оньека. Понтус Янссон и Джош Дасилва вернулись в строй.
САУТГЕМПТОН — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция
"Саутгемптон" набрал только одно очко из 15 последних в Премьер-Лиге, забив три гола и пропустив 15. "Арсенал" проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате, хотя до этого — только один из 11. "Канониры" уступили лишь однажды в 12 последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге (7 побед, 4 ничьи).
Нападающий Армандо Бройя пропустил матч против "Челси" из-за условий своей аренды, но теперь снова готов играть за "Саутгемптон".
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт пропустил тренировку в пятницу, но его проблема незначительна. Для Кирана Тирни и, вероятно, Томаса Партея сезон завершен. Такехиро Томиясу пока не залечил икроножную мышцу.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НОРВИЧ 17:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" переживает серьезный спад, выиграв только три из 12 последних матчей во всех соревнований. "Норвич" одержал лишь две выездные победы в этом сезоне Премьер-Лиги — против новичков дивизиона "Брентфорда" и "Уотфорда". "Красные" дьяволы" выиграли все пять последних встреч с "канарейками" во всех соревнованиях и 21 из последних 25.
"Юнайтед" будет лишен пяти игроков, Люка Шоу, Рафаэля Варана, Скотта Мактоминея, Фреда и Эдинсона Кавани.
Защитник Брандон Уильямс не сыграет за "Норвич" из-за условий своей аренды. Джош Сарджент пока не готов вернуться из лазарета, но Билли Гилмор и Пшемыслав Плахета уже решили свои проблемы со здоровьем.
16.04.2022 00:05
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На своей официальной странице в Twitter Министерство обороны Украины напомнило командованию черноморского флота рф об "альтернативном" выходе для военных кораблей.
"Министерство обороны Украины напоминает вмс россии, что черноморские проливы закрыты только для входа. У той части вашего флота, которая осталась на плаву, все еще есть выход", – говорится в твите
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1 Манчестер Сити 31 74
2 Ливерпуль 31 73
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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❗️Из последнего интервью террориста Стрелкова-Гиркина:
📍В Донецке и Луганске идёт тотальная мобилизация, в армию забирают даже 40-60 летних преподавателей вузов (студентов уже забрали 3 недели назад).
📍Большая часть мобилизованных - не умеют перезаряжать автомат
📍Кадыровцы отказываются идти на передовую, находятся на 2-3 линии фронта.
📍Росс. армия совершает ошибку гитлеровской армии на Курской дуге, окружить ВСУ на Донбассе - практически невозможно
📍Польша увеличила пехоту до 300 тысяч солдат и к лету будет готова ввести свою армию на Западную Украину (для охраны), чтоб основные силы ВСУ смогли двинуться на восток и тогда шансов у путина не будет никаких
📍 Если путин не захватит всю Украину, то либо сбежит в Китай, либо Гаага или смерть
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Победы гостей на классе.
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