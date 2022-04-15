Уолкер и Де Брюйне рискуют пропустить кубковый матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Кайл Уолкер и полузащитник Кевин Де Брюйне могут пропустить полуфинал Кубка Англии против "Ливерпуля" в субботу.

Уолкер неудачно подвернул свою лодыжку, а Де Брюйне получил потребовавшее наложения швов повреждение стопы во втором тайме выездного матча Лиги Чемпионов в минувшую среду (0:0).



Оба игрока до сих пор не возобновили тренировки, прилетев в Лондон сразу из Мадрида, и вопрос об их появлении на поле "Уэмбли" будет решаться в самый последний момент.



"Они не тренировались сегодня. Завтра станет видно. Мы отложим решение насчет них на самый последний момент".



"Кайл сильно подвернул лодыжку. Его состояние становится лучше. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие часы, дни. Такого рода вещи случаются в футболе. Мы в любом случае адаптируемся", — цитирует Гвардиолу The Independent.