Матич объявил о уходе из МЮ по окончании сезона

Полузащитник Неманья Матич объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Матич выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Челси" примерно за 40 миллионов фунтов летом 2017. За это время Неманья провел свыше 180 матчей, достигнув с "красными дьяволами" финалов Кубка Англии и Лиги Европы.



Однако в этом сезоне Матич не является игроком стартового состава, отметившись лишь 11 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Контракт Неманьи истекает в конце этого сезона, и 33-летний серб уже решил, что не останется на "Олд Траффорд".



"После долгих размышлений я решил, что этот сезон будет моим последним в "Манчестер Юнайтед". Я уведомил о своем решении руководство, тренера и игроков".



"Для меня было огромной честью играть за этот великий клуб. Большое спасибо фанатам за их непоколебимую поддержку. Теперь я приложу все усилия, чтобы помочь своим партнерам по команде как можно лучше завершить сезон", — пишет Матич в инстаграме.