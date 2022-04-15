Артета признал, что Партей может уже не сыграть в этом сезоне

Главный тренер "Арсенала" признал, что не ожидает возвращения полузащитника Томаса Партей до окончания сезона.

Партей получил травму бедра во время проигранного "канонирами" матча против "Кристал Пэлас" (3:0) ранее в апреле, в результате пропустив поражение 1:2 от "Брайтона" в прошлый уикенд.



На днях в прессе появились слухи, что Томас рискует уже не сыграть в этом сезоне, и в пятницу Партей подтвердил, что вероятность этого высока.



"Новости выглядят не очень позитивно касательно его доступности в этом сезоне, но давайте подождем, и там станет видно. В данный момент мы не очень оптимистичны насчет этого", — цитирует Артету Daily Mail.