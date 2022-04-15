Артета признал, что Партей может уже не сыграть в этом сезоне

Томас Партей Главный тренер "Арсенала" признал, что не ожидает возвращения полузащитника Томаса Партей до окончания сезона.

Партей получил травму бедра во время проигранного "канонирами" матча против "Кристал Пэлас" (3:0) ранее в апреле, в результате пропустив поражение 1:2 от "Брайтона" в прошлый уикенд.

На днях в прессе появились слухи, что Томас рискует уже не сыграть в этом сезоне, и в пятницу Партей подтвердил, что вероятность этого высока.

"Новости выглядят не очень позитивно касательно его доступности в этом сезоне, но давайте подождем, и там станет видно. В данный момент мы не очень оптимистичны насчет этого", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Партей, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 20:00

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