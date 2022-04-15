Рангник: "Фанаты МЮ имеют право на протест"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что фанаты "красных дьяволов" имеют право на мирный протест против владельцев клуба Глэйзеров.

Напомним, фанаты "Юнайтед" планируют провести массовую акцию протеста перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Норвича".



Однако разогреваться болельщики начали уже сегодня, в небольшом количество собравшись перед тренировочной базой "дьяволов" в Карригтоне и призвав Глэйзеров продать клуб.



Рангник, чья команда завершает сезон без трофеев и, вероятно, без путевки в Лигу Чемпионов, с пониманием относится к недовольству фанатов и считает, что те могут протестовать, если при этом продолжают поддерживать команду.



"Все мы знаем, что футбол — это игра, наполненная страстью и эмоциями".



"Думаю, все мы, включая меня, можем понять, что наши болельщики расстроены — и нашим положением в таблице, и нашей игрой".



"Но я по-прежнему верю, что наши болельщики являются одними из лучших в Англии, если не самыми лучшими. До тех пор, пока они поддерживают команду на стадионе, они могут протестовать мирным образом. Думаю, у них есть право выражать свое мнение".



"Как я уже сказал, эмоционально я могу понять, почему они расстроены", — цитирует Рангника Sky Sports.



