Тухель извинился перед Галлахером

Конор Галлахер Наставник "Челси" Томас Тухель извинился перед полузащитником Конором Галлахером, которому "синие" не разрешили сыграть за "Кристал Пэлас" в полуфинале Кубка Англии.

Именно "Пэлас", который арендует Галлахера в этом сезоне, является соперником "Челси" по 1/2 финала Кубка Англии, и в преддверии воскресного матча на "Уэмбли" "орлы" попросили "синих" разрешить Конору сыграть в нем.

Однако "Челси" предпочел ослабить своего соперника, после чего Тухель связался с Галлахером и попытался утешить 22-летнего англичанина.

"У меня была возможность поговорить с Конором, и я смог увидеть его разочарование. Несколько недель назад мы случайно встретились в ресторане и обсудили эту тему. Я извинился, потому что я знаю какой он боец, и мне он очень нравится. Я очень хорошо знаю его характер, и для меня было удовольствием поработать с ним в предсезонный период. Мы играем на победу, и мы установили четкие правила, когда отправляли его в аренду".

"Я полностью понимаю, что Патрик Виейра и сам Конор расстроены, но в момент заключения арендного соглашения были установлены правила, и мы не хотим пострадать от их изменения", — цитирует Тухель The Telegraph.


Метки Галлахер, Кристал Пэлас, Кубок Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 18:00

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  1. gameboy 15.04.2022 18:26 # gameboy
    Дали бы показать пацану что он может, ссыкуны бля

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  2. alexomck 15.04.2022 18:19 # alexomck
    У пенсов и так пол состава на лыжах, теперь и этот играть не захочет

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  3. jirrort 15.04.2022 18:12 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!

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  4. chr1s8rown 15.04.2022 18:03 # chr1s8rown
    Позорище крыцси фк сука

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