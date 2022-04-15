Тухель извинился перед Галлахером

Наставник "Челси" Томас Тухель извинился перед полузащитником Конором Галлахером, которому "синие" не разрешили сыграть за "Кристал Пэлас" в полуфинале Кубка Англии.

Именно "Пэлас", который арендует Галлахера в этом сезоне, является соперником "Челси" по 1/2 финала Кубка Англии, и в преддверии воскресного матча на "Уэмбли" "орлы" попросили "синих" разрешить Конору сыграть в нем.



Однако "Челси" предпочел ослабить своего соперника, после чего Тухель связался с Галлахером и попытался утешить 22-летнего англичанина.



"У меня была возможность поговорить с Конором, и я смог увидеть его разочарование. Несколько недель назад мы случайно встретились в ресторане и обсудили эту тему. Я извинился, потому что я знаю какой он боец, и мне он очень нравится. Я очень хорошо знаю его характер, и для меня было удовольствием поработать с ним в предсезонный период. Мы играем на победу, и мы установили четкие правила, когда отправляли его в аренду".



"Я полностью понимаю, что Патрик Виейра и сам Конор расстроены, но в момент заключения арендного соглашения были установлены правила, и мы не хотим пострадать от их изменения", — цитирует Тухель The Telegraph.