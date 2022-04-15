Тен Хаг хочет купить Тчуамени в "Юнайтед"

Готовящийся заступить на тренерский мостик "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

В процессе собеседования на должность главного тренера "Юнайтед" Тен Хаг поделился свои мнением относительно имеющегося состава и способов его усиления.



В данный момент скаутский департамент "красных дьяволов" составляет шорт-листы по укреплению каждой из позиций, но Тен Хаг готов пополнить эти списки своими целями.



Как утверждает ESPN, одной из предложенных голландским тренером целей обещает стать Тчуамени, который проводит блестящий сезон и уже дебютировал за сборную Франции.



Несмотря на интерес со стороны ПСЖ, 22-летний полузащитник хочет продолжить карьеру за пределами Лиги 1.



Ранее с агентом Тчуамени контактировал "Челси", однако неопределенность, связанная со сменой владельца на "Стэмфорд Бридж", дает "Юнайтед" преимущество.



Ожидается, что "Монако" попросит за Орельена 60-70 миллионов евро (50-58 млн. фунтов).