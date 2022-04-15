Семейство Рикеттс отказалось от покупки "Челси"

Американское семейство Рикеттс вышло из числа претендентов на покупку "Челси".

Напомним, Рикеттс, владеющие на родине бейсбольной командой "Чикаго Каббс", вошли в шорт-лист четырех наиболее предпочтительных претендентов на покупку клуба со "Стэмфорд Бридж".



Вместе с тем Рикеттс, заручившиеся финансовой поддержкой миллиардеров Кена Гриффина и Дэна Гилберта, были наиболее противоречивым претендентом из-за пренебрежительного высказывания главы семейства насчет мусульман.



Попытки Рикеттс наладить отношения с фанатами "Челси" ни к чему не привели, и сегодня американцы официально объявили, что решили не выдвигать финальное предложение.



Таким образом, теперь на покупку "синих" претендуют только консорциумы Тодда Бели и сэра Мартина Бротона и Стивен Пальюка.