Семейство Рикеттс отказалось от покупки "Челси"

Фанаты Челси выступают против Рикеттс Американское семейство Рикеттс вышло из числа претендентов на покупку "Челси".

Напомним, Рикеттс, владеющие на родине бейсбольной командой "Чикаго Каббс", вошли в шорт-лист четырех наиболее предпочтительных претендентов на покупку клуба со "Стэмфорд Бридж".

Вместе с тем Рикеттс, заручившиеся финансовой поддержкой миллиардеров Кена Гриффина и Дэна Гилберта, были наиболее противоречивым претендентом из-за пренебрежительного высказывания главы семейства насчет мусульман.

Попытки Рикеттс наладить отношения с фанатами "Челси" ни к чему не привели, и сегодня американцы официально объявили, что решили не выдвигать финальное предложение.

Таким образом, теперь на покупку "синих" претендуют только консорциумы Тодда Бели и сэра Мартина Бротона и Стивен Пальюка.


Метки Рикеттс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 15.04.2022 16:09 # jirrort
    НАХУЙ С ПЛЯЖА!!!

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  2. ivan-tns 15.04.2022 16:04 # ivan-tns
    После Абрамовича даже бедные янки брезгают Членси! Все понимают, что будущее этого клуба в зоне ЛЕ, если не ниже...

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