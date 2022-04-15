Семейство Рикеттс отказалось от покупки "Челси"
Американское семейство Рикеттс вышло из числа претендентов на покупку "Челси".
Напомним, Рикеттс, владеющие на родине бейсбольной командой "Чикаго Каббс", вошли в шорт-лист четырех наиболее предпочтительных претендентов на покупку клуба со "Стэмфорд Бридж".
Вместе с тем Рикеттс, заручившиеся финансовой поддержкой миллиардеров Кена Гриффина и Дэна Гилберта, были наиболее противоречивым претендентом из-за пренебрежительного высказывания главы семейства насчет мусульман.
Попытки Рикеттс наладить отношения с фанатами "Челси" ни к чему не привели, и сегодня американцы официально объявили, что решили не выдвигать финальное предложение.
Таким образом, теперь на покупку "синих" претендуют только консорциумы Тодда Бели и сэра Мартина Бротона и Стивен Пальюка.
15.04.2022 16:00
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НАХУЙ С ПЛЯЖА!!!
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После Абрамовича даже бедные янки брезгают Членси! Все понимают, что будущее этого клуба в зоне ЛЕ, если не ниже...
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