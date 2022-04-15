"Бернли" уволил Шона Дайча

За восемь матчей до окончания сезона "Бернли" уволил своего главного тренера Шона Дайча.

Дайч тренировал "Бернли" с октября 2012. За это время "бордовые" дважды повышались в классе из Чемпионшипа и дважды финишировали в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.



Однако этот сезон складывается из рук вон плохо для "Бернли", который проиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимает 18-ю позицию.



Угроза вылететь из Премьер-Лиги заставила клуб с "Терф Мур" действовать решительно. Sky Sports утверждает, что увольнение Дайча связано не только с плачевными результатами но и с потерей Шоном контроля над раздевалкой.



Добавим, "Бернли" пока не определился с заменой 50-летнему англичанину. Руководить командой в воскресенье против "Вест Хэма" будут тренер резерва Майк Джексон, директор академии Пол Дженкинс, тренер вратарей Коннор Кинг и капитан Бен Ми.