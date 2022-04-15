"Бернли" уволил Шона Дайча
За восемь матчей до окончания сезона "Бернли" уволил своего главного тренера Шона Дайча.
Дайч тренировал "Бернли" с октября 2012. За это время "бордовые" дважды повышались в классе из Чемпионшипа и дважды финишировали в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.
Однако этот сезон складывается из рук вон плохо для "Бернли", который проиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимает 18-ю позицию.
Угроза вылететь из Премьер-Лиги заставила клуб с "Терф Мур" действовать решительно. Sky Sports утверждает, что увольнение Дайча связано не только с плачевными результатами но и с потерей Шоном контроля над раздевалкой.
Добавим, "Бернли" пока не определился с заменой 50-летнему англичанину. Руководить командой в воскресенье против "Вест Хэма" будут тренер резерва Майк Джексон, директор академии Пол Дженкинс, тренер вратарей Коннор Кинг и капитан Бен Ми.
15.04.2022 15:00
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Последние комментарии:
Давно пора, рыжего мудилу на мороз и команду в лигу 2
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Команде дровосеков не место в АПЛ.
Вы можете говорить о маленьких возможностях, но клуб позволял себе траты по 20 млн фунтов. Так что вина в вылете полностью на нём.
Наследники ВБА и Стоука Тони Пьюлиса в АПЛ. За счёт опытного состава могут повыситься в классе в след году, но нужен другой подход в отношении стиля и комплектации команды.
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счастливого чемпионшипа им
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ушла эпоха
легендарно обоссывал клопку по фактам, удачи!
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Пока Бернли. Не скоро увидим в АПЛ.
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это большая ошибка
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Это фиаско братики.
Теперь они точно вылетят.
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