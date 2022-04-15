"Бернли" уволил Шона Дайча

Шон Дайч За восемь матчей до окончания сезона "Бернли" уволил своего главного тренера Шона Дайча.

Дайч тренировал "Бернли" с октября 2012. За это время "бордовые" дважды повышались в классе из Чемпионшипа и дважды финишировали в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.

Однако этот сезон складывается из рук вон плохо для "Бернли", который проиграл пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас занимает 18-ю позицию.

Угроза вылететь из Премьер-Лиги заставила клуб с "Терф Мур" действовать решительно. Sky Sports утверждает, что увольнение Дайча связано не только с плачевными результатами но и с потерей Шоном контроля над раздевалкой.

Добавим, "Бернли" пока не определился с заменой 50-летнему англичанину. Руководить командой в воскресенье против "Вест Хэма" будут тренер резерва Майк Джексон, директор академии Пол Дженкинс, тренер вратарей Коннор Кинг и капитан Бен Ми.


Метки Бернли, Дайч, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. uyga 15.04.2022 16:01 # uyga
    Давно пора, рыжего мудилу на мороз и команду в лигу 2

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  2. liverpool888 15.04.2022 15:54 # liverpool888
    Команде дровосеков не место в АПЛ.
    Вы можете говорить о маленьких возможностях, но клуб позволял себе траты по 20 млн фунтов. Так что вина в вылете полностью на нём.
    Наследники ВБА и Стоука Тони Пьюлиса в АПЛ. За счёт опытного состава могут повыситься в классе в след году, но нужен другой подход в отношении стиля и комплектации команды.

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  3. red-devil-4ever 15.04.2022 15:34 # red-devil-4ever
    счастливого чемпионшипа им

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  4. true-manc 15.04.2022 15:27 # true-manc
    ушла эпоха

    легендарно обоссывал клопку по фактам, удачи!

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  5. high-malvern 15.04.2022 15:19 # high-malvern
    Пока Бернли. Не скоро увидим в АПЛ.

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  6. novocaine 15.04.2022 15:17 # novocaine
    это большая ошибка

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  7. sexan 15.04.2022 15:04 # sexan
    Это фиаско братики.
    Теперь они точно вылетят.

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