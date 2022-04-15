Агбонлахор не хочет видеть Симеоне в Премьер-Лиге

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор заявил, что не хочет видеть главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне в Премьер-Лиге.

В минувшую среду "Атлетико" в упорной борьбе уступил путевку в полуфинал Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" (0:1 по сумме двух матчей).



В концовке матча игроки "Атлетико" принялись откровенно грубить и провоцировать соперника, и Агбонлахор считает, что тренеру, который позволяет своей команде играть столь грязным образом, не место в лучшей лиге мира.



"Лично я не хочу видеть Симеоне в Премьер-Лиге из-за его поведения. Он практически дает своей команде лицензию, чтобы выходить и лупить игроков соперника. Этот Савич мог получить три красных карточки!"



"Нужно отдать должное "Манчестер Сити", который приехал сюда и провел этот матч, не схлопотав дисквалификаций. Нужно отдать должное их тренеру, который сказал своим игрокам не реагировать на провокации".



"Стерлинга ударили лбом, он не отреагировал. Грилиша схватил за волосы Савич, он не отреагировал. Фодена побили и затоптали, но все они сдержались".



"Я не понимаю этого, потому что "Атлетико" играл в хороший футбол. Они были лучше в этот вечер, но из-за своего поведения они потеряли время и ритм. Я просто не понимаю этого".



"Им нужен был гол, и они могли его забить в заключительные 15 минут при таких моментах. Они должны были забить. Но у них оказались идиоты вроде Савича, которые лишь хотят лупить игроков, словно это 90-е", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.