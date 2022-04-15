Мерсон: "Арсенал" очень даже может попасть в топ-4"

Пол Мерсон Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" все еще могут обойти "Тоттенхэм" в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.

Проиграв в прошлый уикенд "Брайтону" со счетом 1:2, "Арсенал" утратил инициативу в борьбе за четвертое место и теперь находится в трех очках позади своих соседей по Северному Лондону.

Однако Мерсон не разделяет восторг по поводу игры "Тоттенхэма" и вспоминает о склонности "шпор" проваливаться в решающий момент.

"Я по-прежнему чувствую, что у "Арсенала" есть шанс. "Арсеналу" предстоит отправиться к "Челси", а "Тоттенхэм" еще сразится с "Ливерпулем", и это будут разные матчи. Победив "Саутгемптон" на прошлой неделе, "Челси" практически застолбил за собой место в топ-4".

"Я бы хотел подчеркнуть, что "Арсенал" играет на пределе своих возможностей. Они играют так хорошо, как только могут, и сильно прибавить уже не в состоянии. Против "Брайтона" они сыграли ниже этого уровня и оказались побеждены".

"Если убрать пару важных игроков, то их дела будут плохи. У них не такой глубокий состав, и каждый раз Микель Артета выбирает практически из тех же игроков, что и против "Брайтона", когда они столкнулись с командой, которой не за что терять и у которой развязаны руки".

"Я по-прежнему чувствую, что "Арсенал" в гонке, потому что "Тоттенхэму" все еще предстоит совладать с "Тоттенхэмом". Я не имею ввиду ничего ужасного, но "Тоттенхэм" может быть "Тоттенхэмом". Каждый без ума от них, но их могли сокрушить в первом тайме матча с "Астон Виллой".

"Той победой 4:0 они скрыли изъяны в своей игре. Не поймите меня неправильно, временами их игра была отличной, но в первом тайме Уго Льорис совершал сейв за сейвом. Поэтому "Тоттенхэм" выглядит неубедительно для меня".

"Арсенал" очень даже может попасть в топ-4", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Арсенал, Мерсон, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 13:00

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  1. chelsea88 15.04.2022 13:28 # chelsea88
    Во влажных мечтах в рот вые6аных гомогуннеров может быть. Но на деле эти педики не смогли воспользоваться матчами в запасе и всосали по всем фронтам.

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  2. mancunia-planet 15.04.2022 13:28 # mancunia-planet
    Очень даже
    И шпоры очень даже
    МЮ нихуя не даже

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