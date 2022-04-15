"Ливерпуль" хочет Сучича

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Ред Булл" и сборной Хорватии Луке Сучичу.

В последние годы клубы семейства Red Bull, "РБ Лейпциг" и австрийский "Ред Булл", сменили "Саутгемптон" в роли главного поставщика кадров для "Ливерпуля".



Эти клубы поставили "Ливерпулю" Садио Мане, Наби Кейта, Такуми Минамино и Ибраиму Конате, а сейчас, если верить слухам, "красные" контактируют с нападающим "Ред Булл" Каримом Адейеми.



Однако сменить Зальцбург на Ливерпуль в скором времени может и 19-летний Сучич, которого уже сравнивают с его легендарным соотечественником Лукой Модричем из "Реала".



Как утверждает Bild, укрепление центра поля будет приоритетной задачей для "Ливерпуля" на грядущее лето — "красные" до сих пор не обзавелись заменой для Джорджиньо Вейналдума, а Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара и Джеймс Милнер не становятся моложе.



По информации немецкого издания, на "Энфилде" считают, что Сучич "идеален" для команды Юргена Клоппа. Лука, который также вызывает интерес у "Милана" и "Ювентуса", способен сыграть как опорника, так и атакующего полузащитника.



