"Ливерпуль" хочет Сучича

Лука Сучич "Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Ред Булл" и сборной Хорватии Луке Сучичу.

В последние годы клубы семейства Red Bull, "РБ Лейпциг" и австрийский "Ред Булл", сменили "Саутгемптон" в роли главного поставщика кадров для "Ливерпуля".

Эти клубы поставили "Ливерпулю" Садио Мане, Наби Кейта, Такуми Минамино и Ибраиму Конате, а сейчас, если верить слухам, "красные" контактируют с нападающим "Ред Булл" Каримом Адейеми.

Однако сменить Зальцбург на Ливерпуль в скором времени может и 19-летний Сучич, которого уже сравнивают с его легендарным соотечественником Лукой Модричем из "Реала".

Как утверждает Bild, укрепление центра поля будет приоритетной задачей для "Ливерпуля" на грядущее лето — "красные" до сих пор не обзавелись заменой для Джорджиньо Вейналдума, а Джордан Хендерсон, Тиаго Алькантара и Джеймс Милнер не становятся моложе.

По информации немецкого издания, на "Энфилде" считают, что Сучич "идеален" для команды Юргена Клоппа. Лука, который также вызывает интерес у "Милана" и "Ювентуса", способен сыграть как опорника, так и атакующего полузащитника.


Метки видео, Ливерпуль, Ред Булл, Сучич

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 15.04.2022 12:43 # superperez101
    по нарезке есть сходство с Коутом по дальним ударам

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  2. gameboy 15.04.2022 12:43 # gameboy
    Правильное место для него, Сучича

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  3. pakhrudinov 15.04.2022 12:42 # pakhrudinov
    Ливерпуль хочет ссучиться

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  4. meshuggah 15.04.2022 12:42 # meshuggah
    норм пополнение подзалюпальных сучечек

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