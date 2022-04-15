Лапорт верит, что требл по зубам "Сити"

Эмерик Лапорт Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт уверен, что его команда способна сделать требл в этом сезоне.

В данный момент "Сити" лидирует в Премьер-Лиге, в минувшую среду вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, а в субботу сразится с "Ливерпулем" за путевку в финал Кубка Англии.

Лапорт призывает своих партнеров не забегать вперед и думать только о ближайшем матче, но видит у "горожан" достаточный запас прочности, чтобы играть на победу на всех фронтах.

"Мы должны двигаться шаг за шагом, как мы это делали в последние годы, но я думаю, мы обладаем командой, способной дойти до победного конца на всех направлениях".

"Мы в точности знаем, что из себя представляем, и мы сражаемся за победу в трех соревнованиях".

"Мы знаем, что будет тяжело это сделать, но я думаю, нам это под силу", — цитирует Лапорта The Independent.


Метки Лапорт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 11:00

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  1. superperez101 15.04.2022 12:40 # superperez101
    требл - хуебл

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  2. narcot 15.04.2022 12:27 # narcot
    хуем по губам максимум тебе, лапорт

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  3. vals1702 15.04.2022 11:33 # vals1702
    соснут от Реала в ЛЧ

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  4. liverbro 15.04.2022 11:18 # liverbro
    ГОЛУБЫЕ БАЛАБОЛЫ!

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