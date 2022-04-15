Лапорт верит, что требл по зубам "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт уверен, что его команда способна сделать требл в этом сезоне.

В данный момент "Сити" лидирует в Премьер-Лиге, в минувшую среду вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, а в субботу сразится с "Ливерпулем" за путевку в финал Кубка Англии.



Лапорт призывает своих партнеров не забегать вперед и думать только о ближайшем матче, но видит у "горожан" достаточный запас прочности, чтобы играть на победу на всех фронтах.



"Мы должны двигаться шаг за шагом, как мы это делали в последние годы, но я думаю, мы обладаем командой, способной дойти до победного конца на всех направлениях".



"Мы в точности знаем, что из себя представляем, и мы сражаемся за победу в трех соревнованиях".



"Мы знаем, что будет тяжело это сделать, но я думаю, нам это под силу", — цитирует Лапорта The Independent.