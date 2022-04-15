Нуньес не исключает свой уход из "Бенфики"

Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес оставил дверь открытой к переезду в Премьер-Лигу грядущим летом.

22-летний Нуньес выдающимся образом проводит этот сезон, забив 32 гола в 37 матчах во всех соревнованиях. Дарвин отличился в обоих четвертьфинальных встречах Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", хотя и не сумел предотвратить вылет "Бенфики".



В преддверии матча на "Энфилде" в минувшую среду наставник "красных" Юрген Клопп очень лестно отозвался о Дарвине, которого сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал" и "Ньюкасл", и уругваец не стал исключать свое расставание с "Бенфикой".



"Слова тренера "Ливерпуля" я воспринимаю как комплимент, но я сосредоточен на "Бенфике".



"Я не буду ничего говорить, я буду выкладываться без остатка ради этой футболки. Моя работа состоит в том, чтобы продолжать в том же духе и пользоваться сопутствующей мне удачей".



"В прошлом году у меня совершенно не шла игра, но в этом я провожу невероятный сезон. Я должен продолжать в том же духе. В этом есть и большая заслуга мои партнеров по команде".



"Мое будущее? Я хочу сохранить концентрацию на выступлении за "Бенфику" в остатке сезона, а затем станет видно", — сообщил Нуньес португальскому телеканалу TVI.