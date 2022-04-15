Конте: "Попадание в Лигу Чемпионов изменит нашу жизнь"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что попадание в Лигу Чемпионов может изменить жизнь его команды.

Благодаря четырем подряд победам в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" стал фаворитом борьбы за четвертое место, которое сейчас и занимает, на три очка опережая "Арсенал".



На своей пресс-конференции в четверг Конте выразил уверенность, что близость элитного европейского соревнования придаст "шпорам" импульс, чтобы совершить решающий рывок к заветной цели в остатке сезона.



"Лига Чемпионов — это соревнование, в котором хочет участвовать каждый клуб, каждый игрок, каждый тренер, и по этой причине важно ставить перед собой такую замечательную цель".



"Это изменит твою жизнь, если в следующем сезоне ты будешь играть в Лиге Чемпионов, а не в Лиге Европы, Лиге Конференций или нигде".



"Ситуация, в которой мы находимся, должна подстегивать нас и придавать большой импульс, чтобы как можно лучше завершить сезон".



"Команда готова сражаться до самого конца этой гонки. Это непростая гонка".



"В Англии очень, очень важно финишировать в топ-4, потому что это означает, что ты добился кое-чего большого для клуба".



"Вчера и позавчера мы наблюдали, насколько важно играть в Лиге Чемпионов и насколько очаровательны эти матчи. Уверен, мои игроки обладают огромным желанием стать действующими лицами этого соревнования".



"Однако мы очень хорошо знаем, что есть другие команды, которые очень сильны: "Арсенал", "Юнайтед", "Вест Хэм", "Вулверхэмптон". Они участвуют в той же гонке, что и мы, но мы жаждем сражаться до конца. Посмотрим, чем все закончится", — цитирует Конте Sky Sports.