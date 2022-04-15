Клопп предупредил "Сити", что "Ливерпуль" может играть лучше

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил "Манчестер Сити", что "горожане" еще не видели лучшей игры в исполнении его команды.

В прошлую субботу "Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью 2:2 на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги. В ближайший уикенд эти команды встретятся еще раз — в полуфинале Кубка Англии на "Уэмбли".



Клопп чувствует, что в том числе из-за утомительного выезда к "Бенфике" в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее "Ливерпуль" не показал своего лучшего футбола на "Этихад". На сей раз ситуация обратная — уже "Сити" играл посреди недели на выезде, — и это вселяет в Юргена надежду на улучшение игры.



"На прошлой неделе мы были в их положении, потому что мы играли на выезде (в Лиссабоне) и вернулись домой только в середине следующего дня. Дорога очень утомительна, определенно. Даст ли это нам преимущество? Без понятия".



"Посмотрим. В среду обеим командам пришлось тяжело. "Сити" очень сильно сыграл на выходных, тогда как мы не показали своего лучшего футбола. Я бы хотел, чтобы мы тоже показали свой лучший футбол. Это было бы интересно".



"В том матче (на "Этихад") парни сделали много хорошего, но я думаю, пару вещей мы могли исполнить на совершенно другом уровне, поэтому давайте постараемся. Кроме того, это будет кубковый матч, без ответной встречи. Если счет будет 2:2, то придется играть 120 минут и, возможно, исполнять пенальти, что было бы безумием", — цитирует Клоппа The Guardian.