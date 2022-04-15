"Вест Хэм" впервые за 46 лет достиг полуфинала европейского турнира
"Вест Хэм" разгромил "Лион" со счетом 0:3 в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и впервые с 1976 года достиг полуфинальной стадии европейского турнира.
Первая половина первого тайма осталась за "Лионом", но затем давление хозяев сошло на нет. "Вест Хэм" расправил плечи и стал прибавлять.
Атаки "молотобойцов" становились все более угрожающими, и на 38-й минуте Крейг Доусон открыл счет, головой у ближней штанги замкнув подачу Пабло Форнальсом углового — 0:1.
Еще до перерыва гости удвоили свое преимущество. Это Деклан Райс нанес удар низом с подступов к штрафной площади — 0:2.
Второй тайм начался с провала в обороне "Лиона", чем воспользовался Боуэн. Джаррод достиг границы штрафной, после чего пробил в нижний левый угол — 0:3.
"Вест Хэм" очень уверенно играл и дальше, продолжая угрожать чужим воротам. Лишь в концовке "молотобойцы" отошли назад, но хозяева так и не смогли размочить счет.
"Вест Хэм" провел отличный матч, убедительно доказав свое превосходство в классе. Дальше команду Дэвида Мойеса ждет "Айнтрахт", который сенсационно выбил из борьбы "Барселону".
"Лион" (Франция) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:3 (0:1) по сумме двух матчей — 1:4
Голы: Доусон 38, Райс 44, Боуэн 48.
"Лион": Поллерсбек, Гюсто, Денайер (Рен-Аделаид 89), Лукеба, Палмери, Февр (Тете 45), Мендеш, Ндомбеле (Пакета 45), Экамби, Ауар (Барколя 71), Дембеле.
"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон, Соучек, Райс (Бенрахма 90), Боуэн, Лансини (Нобл 77), Форнальс, Антонио (Ярмоленко 84).
Предупреждения: Барколя — Диоп, Форнальс.
15.04.2022 00:00
Просмотров: 624
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ВХЮ тащит Лондон, а больше и некому. одни терпилы и немощи)
(ответить)
заголовок такой, будто ВХЮ каждый год участвуют с 76-го и только сейчас получилось)
(ответить)
я хочу Боуэна и Мэддисона, братишки
(ответить)
один знакомый хохол говорить,что,спасибо Русским,Спасибо Путину!
благодаря им,войне,хохлы стали уважать друг друга,стали ценить друг друга.
появилась любовь у наций,сплочённость,миролюбия,вежливость в общениях.
До войны они убивали резали насиловали, ненависть к друг другам было 10 ти бальная шкала.
Величие Русский!
(ответить)
15.04.2022 00:02 # удалить
v-0987654321
*Величие Русских!
Хахлы Лахиииии короче вы должны Русским и Путину великому
(ответить)
Хави потопил Барсу как хохлы Москву.
(ответить)
6лядская помойная Срабелона отправляется на свалку еврокубков, пропустив дома 3 от какого-то Айнтрахта. Поделом им за подкупы судей и постоянные симуляции.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий