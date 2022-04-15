"Вест Хэм" впервые за 46 лет достиг полуфинала европейского турнира

Джаррод Боуэн "Вест Хэм" разгромил "Лион" со счетом 0:3 в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и впервые с 1976 года достиг полуфинальной стадии европейского турнира.

Первая половина первого тайма осталась за "Лионом", но затем давление хозяев сошло на нет. "Вест Хэм" расправил плечи и стал прибавлять.

Атаки "молотобойцов" становились все более угрожающими, и на 38-й минуте Крейг Доусон открыл счет, головой у ближней штанги замкнув подачу Пабло Форнальсом углового — 0:1.

Еще до перерыва гости удвоили свое преимущество. Это Деклан Райс нанес удар низом с подступов к штрафной площади — 0:2.

Второй тайм начался с провала в обороне "Лиона", чем воспользовался Боуэн. Джаррод достиг границы штрафной, после чего пробил в нижний левый угол — 0:3.

"Вест Хэм" очень уверенно играл и дальше, продолжая угрожать чужим воротам. Лишь в концовке "молотобойцы" отошли назад, но хозяева так и не смогли размочить счет.

"Вест Хэм" провел отличный матч, убедительно доказав свое превосходство в классе. Дальше команду Дэвида Мойеса ждет "Айнтрахт", который сенсационно выбил из борьбы "Барселону".

"Лион" (Франция) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:3 (0:1) по сумме двух матчей — 1:4

Голы: Доусон 38, Райс 44, Боуэн 48.

"Лион": Поллерсбек, Гюсто, Денайер (Рен-Аделаид 89), Лукеба, Палмери, Февр (Тете 45), Мендеш, Ндомбеле (Пакета 45), Экамби, Ауар (Барколя 71), Дембеле.

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон, Соучек, Райс (Бенрахма 90), Боуэн, Лансини (Нобл 77), Форнальс, Антонио (Ярмоленко 84).

Предупреждения: Барколя — Диоп, Форнальс.


Метки Вест Хэм, Лига Европы, Лион, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2022 00:00

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Последние комментарии:




  1. ian 15.04.2022 01:04 # ian
    ВХЮ тащит Лондон, а больше и некому. одни терпилы и немощи)

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  2. wolfsmensch 15.04.2022 01:03 # wolfsmensch
    заголовок такой, будто ВХЮ каждый год участвуют с 76-го и только сейчас получилось)

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  3. true-manc 15.04.2022 00:09 # true-manc
    я хочу Боуэна и Мэддисона, братишки

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  4. v-0987654321 15.04.2022 00:07 # v-0987654321
    один знакомый хохол говорить,что,спасибо Русским,Спасибо Путину!
    благодаря им,войне,хохлы стали уважать друг друга,стали ценить друг друга.
    появилась любовь у наций,сплочённость,миролюбия,вежливость в общениях.
    До войны они убивали резали насиловали, ненависть к друг другам было 10 ти бальная шкала.

    Величие Русский!
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    15.04.2022 00:02 # удалить
    v-0987654321

    *Величие Русских!


    Хахлы Лахиииии короче вы должны Русским и Путину великому

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  5. brown-ale 15.04.2022 00:06 # brown-ale
    Хави потопил Барсу как хохлы Москву.

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  6. superglor 15.04.2022 00:04 # superglor
    6лядская помойная Срабелона отправляется на свалку еврокубков, пропустив дома 3 от какого-то Айнтрахта. Поделом им за подкупы судей и постоянные симуляции.

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