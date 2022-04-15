"Вест Хэм" впервые за 46 лет достиг полуфинала европейского турнира

"Вест Хэм" разгромил "Лион" со счетом 0:3 в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и впервые с 1976 года достиг полуфинальной стадии европейского турнира.

Первая половина первого тайма осталась за "Лионом", но затем давление хозяев сошло на нет. "Вест Хэм" расправил плечи и стал прибавлять.



Атаки "молотобойцов" становились все более угрожающими, и на 38-й минуте Крейг Доусон открыл счет, головой у ближней штанги замкнув подачу Пабло Форнальсом углового — 0:1.



Еще до перерыва гости удвоили свое преимущество. Это Деклан Райс нанес удар низом с подступов к штрафной площади — 0:2.



Второй тайм начался с провала в обороне "Лиона", чем воспользовался Боуэн. Джаррод достиг границы штрафной, после чего пробил в нижний левый угол — 0:3.



"Вест Хэм" очень уверенно играл и дальше, продолжая угрожать чужим воротам. Лишь в концовке "молотобойцы" отошли назад, но хозяева так и не смогли размочить счет.



"Вест Хэм" провел отличный матч, убедительно доказав свое превосходство в классе. Дальше команду Дэвида Мойеса ждет "Айнтрахт", который сенсационно выбил из борьбы "Барселону".



"Лион" (Франция) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:3 (0:1) по сумме двух матчей — 1:4



Голы: Доусон 38, Райс 44, Боуэн 48.



"Лион": Поллерсбек, Гюсто, Денайер (Рен-Аделаид 89), Лукеба, Палмери, Февр (Тете 45), Мендеш, Ндомбеле (Пакета 45), Экамби, Ауар (Барколя 71), Дембеле.



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон, Соучек, Райс (Бенрахма 90), Боуэн, Лансини (Нобл 77), Форнальс, Антонио (Ярмоленко 84).



Предупреждения: Барколя — Диоп, Форнальс.