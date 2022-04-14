Клопп объяснил, почему не выпустил Салаха в старте против "Бенфики"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающий Мохамед Салах получил передышку в матче Лиги Чемпионов против "Бенфики".

В среду вечером Салах довольно неожиданно оказался среди запасных, выйдя лишь на заключительные полчаса матча, завершившегося вничью 3:3.



После выхода в полуфинал Лиги Чемпионов Клопп заверил, что его решение не связано с тем, что Салах не забивает с игры с середины февраля. Мохамеду просто требовалась передышка.



"Есть простая причина, почему Мо не оказалось в стартовом составе. Дело в том, что он сыграл против "Сити", после чего, надеюсь, мы проведем еще 12 матчей. И когда у нас есть такая возможность, мы обращаемся к ротации. Вот и все".



"Даже если бы Мо забил четыре гола в предыдущем матче, он не вышел бы в старте вчера. Здесь нет никакого контекста, и не нужно придумывать историй. Это просто необходимость".



"В январе и феврале Мо шесть раз сыграл по 120 минут. И теперь вы просто готовы закрыть на это глаза и сказать: "Какая разница?" Он лишь человек, и поэтому будут матчи, когда он не будет выходить в старте и когда мы будем его менять. Пускай он и ненавидит это".



"Темп матча на 100 процентов убедил меня в том, что семь перестановок были оправданы. Поэтому Мо не вышел в старте. Я лишь надеюсь, что выходящие на поле парни смогут демонстрировать свой высочайший уровень как можно чаще. Мы к этому стремимся", — цитирует Клоппа Sky Sports.