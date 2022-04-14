"Ливерпуль" ведет переговоры с Адейеми

"Ливерпуль" ведет переговоры о приобретении нападающего "Ред Булл" Карима Адейеми.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" лишь в январе подписал Луиса Диаса, "красные" вынуждены задумываться о дальнейшем обновлении линии нападения, потому что от контрактов Мохамеда Салаха и Садио Мане остается один год, и исключать продажу кого-либо из этих двоих грядущим летом нельзя.



Как утверждает Sky Sport Austria, на радаре у "Ливерпуля" находится 20-летний немец Адейеми, который забил 16 голов в 24 матчах австрийской Бундеслиги этого сезона, чем привлек интерес крупнейших клубов Европы.



В данный момент главным претендентом на Адейеми является дортмундская "Боруссия", которая видит в Кариме замену для Эрлинга Холанда. Клуб из Дортмунда уже имеет предварительную договоренность с "Ред Булл", но сделка далека от завершения.



Кроме того, "Боруссия" пока не заручилась согласием самого Адейеми, чьи представители продолжают переговоры с "Ливерпулем", а также ПСЖ и "РБ Лейпциг".



"Ред Булл" не собирается стоять на пути у Адейеми и готов отпустить своего бомбардира за 35 миллионов евро (29 млн. фунтов).