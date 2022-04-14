"Лестер" вышел в полуфинал Лиги Конференций, одержав волевую победу 1:2 в гостях у ПСВ.

Сыграв первый четвертьфинальный матч без голов, в ответном "лисы" вплоть до 77-й минуты уступали в счете.



Однако голы Джеймса Мэддисона, воспользовавшегося пасом Айозе Переса от лицевой, и Рикарду Перейры, сыгравшим на добивании после сейва голкипера, позволили "Лестеру" вырвать победу и выйти в следующий раунд турнира.



Добавим, в полуфинале команда Брендана Роджерса сразится с "Буде-Глимт" или "Ромой".



ПСВ (Голландия) — "Лестер" (Англия) — 1:2 (1:0) по сумме двух матчей — 1:2



Голы: Захави 27 — Мэддисон 77, Перейра 88.



"Лестер": Шмейхель, Перейра, Эванс, Фофана, Кастань, Мэддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Олбрайтон (Дака 45), Барнс (Лукман 45), Ихеаначо (Перес 65).