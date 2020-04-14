Роналду нет места в планах Тен Хага

Криштиану Роналду Тренер Эрик Тен Хаг дал "Манчестер Юнайтед" зеленый свет на расставание с нападающим Криштиану Роналду.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Тен Хаг дал принципиальное согласие возглавить "Юнайтед" со следующего сезона.

Сейчас Эрик сосредоточен на завершении этой кампании с "Аяксом", параллельно формируя свой тренерский штаб на "Олд Траффорд" и участвуя в разработке трансферных планов "красных дьяволов".

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, Тен Хаг дал ясно понять руководству "Юнайтед", что не видит будущего у 37-летнего Роналду в команде, которую он собирается строить.

По мнению Тен Хага, в силу своего возраста и стиля игры Роналду ему просто не подходит.

Криштиану вернулся в "Юнайтед" только в августе прошлого года и остается лучшим бомбардиром "дьяволов" в этом сезоне, хотя и забил лишь четыре гола в 13 последних матчах.

Роналду, разочарованный невыразительным сезоном "Юнайтед", еще в конце прошлого месяца встретился со своим агентом Жорже Мендешем в Португалии, чтобы обсудить варианты отъезда из Манчестера, но теперь решение было принято за Криштиану.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. realfan 14.04.2022 21:54 # realfan
    Да пускай валит нахуй в лисабон

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  2. quavo 14.04.2022 21:17 # quavo
    Пиздеж . Для таких физручков это лучший след в карьере

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