Кейн готов отвергнуть интерес "Юнайтед"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн готов отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" и остаться со "шпорами".
Прошлым летом Кейн уже был близок к переезду в Манчестер, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заблокирован уход Харри, из-за чего тот впал в депрессию и провалил первые месяцы сезона.
Выйти из этой депрессии Кейну помог только Антонио Конте, заступивший на тренерский мостик "шпор" в ноябре.
Как сообщает Daily Mirror, Кейн очень доволен совместной работой с Конте — настолько, что готов остаться в "Тоттенхэме", который в данный момент замыкает топ-4 Премьер-Лиги и на шесть очков опережает "Юнайтед".
"Юнайтед" рассматривал Кейна в качестве своей приоритетной трансферной цели, однако вероятное непопадание в Лигу Чемпионов и решение "красных дьяволов" предпочесть Эрика Тен Хага на роль нового главного тренера, а не Маурисио Почттино, понижают привлекательность клуба с "Олд Траффод" в глазах Харри.
Что касается "Сити", то дорога туда Кейну заказана — вместо капитана сборной Англии, которому в июле исполнится 29, "горожане" собираются купить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".
14.04.2022 20:00
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