Мерсон: "Артета поступил правильно, избавившись от Обамеянга"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что "канониры" были правы, избавившись от нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в январе.
Обамеянг забил уже 10 голов в 14 матчах за "Барселону" с момента своего трансфера, тогда как "канониры" сейчас буксуют, рискуя не попасть в топ-4 Премьер-Лиги.
Это породило новую волную дискуссий о том, правильно ли поступил главный тренер "Арсенала" Микель Артета с 32-летним габонцем, однако для Мерсона здесь все очевидно.
"Задним числом все мы умны, поэтому нет смысла оглядываться назад на случившееся".
"Ла Лига — не такая уж великая лига. Там играют в открытый и подвижный футбол, а в "Арсенале" он дурно влиял на коллектив".
"Артета должен был принять решение. Если бы он сохранил Обамеянга, тот бы продолжил оказывать негативное влияние на других игроков. Три-четыре недели назад никто не говорил, что Обамеянг должен был остаться. И вдруг внезапно мы слышим, что Обамеянга не следовало продавать".
"Вы должны думать о будущем клуба и заботиться о молодых игроках. Все они уважали Обамеянга, но тот оказывал дурное влияние. Тренер поступил правильно", — сообщил Мерсон Sky Sports.
14.04.2022 19:00
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Да это было правильно сделали. Тогда у него не осталось мотивации чтобы забить гол.
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