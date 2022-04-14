Мерсон: "Артета поступил правильно, избавившись от Обамеянга"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что "канониры" были правы, избавившись от нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в январе.

Обамеянг забил уже 10 голов в 14 матчах за "Барселону" с момента своего трансфера, тогда как "канониры" сейчас буксуют, рискуя не попасть в топ-4 Премьер-Лиги.



Это породило новую волную дискуссий о том, правильно ли поступил главный тренер "Арсенала" Микель Артета с 32-летним габонцем, однако для Мерсона здесь все очевидно.



"Задним числом все мы умны, поэтому нет смысла оглядываться назад на случившееся".



"Ла Лига — не такая уж великая лига. Там играют в открытый и подвижный футбол, а в "Арсенале" он дурно влиял на коллектив".



"Артета должен был принять решение. Если бы он сохранил Обамеянга, тот бы продолжил оказывать негативное влияние на других игроков. Три-четыре недели назад никто не говорил, что Обамеянг должен был остаться. И вдруг внезапно мы слышим, что Обамеянга не следовало продавать".



"Вы должны думать о будущем клуба и заботиться о молодых игроках. Все они уважали Обамеянга, но тот оказывал дурное влияние. Тренер поступил правильно", — сообщил Мерсон Sky Sports.