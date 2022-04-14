Бергвейн может стать целью для "Юнайтед"

Вингер "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн может стать трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

В данный момент "Юнайтед" близок к назначению своим новым главным тренером Эрика Тен Хага, который в январе пытался переманить Бергвейна в "Аякс".



Та сделка сорвалась, а Бергвейн, отметившись дублем против "Лестера", стал проигрывать конкуренцию прибывшему из "Ювентуса" Деяну Кулусевки и вновь ушел в тень.



Как утверждает Daily Mail, в случае своего назначения в "Юнайтед" Тен Хаг готов предпринять вторую попытку заполучить 24-летнего голландца, оцениваемого в 20 миллионов фунтов.



Однако конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за Бергвейна могут составить клубы Германии и Франции.