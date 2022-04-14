МЮ приступил к разработке плана по реконструкции "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" официально дал старт процессу реконструкции своего 74-тысячного стадиона "Олд Траффорд".
Последний раз "Юнайтед" расширял свою арену еще в 2006 году. С тех пор многие клубы Премьер-Лиги качественно улучшили свою инфраструктуру.
Однако сейчас и "красные дьяволы" сделали шаг в этом направлении, наняв архитектурно бюро Populous и компанию Legends International из области бизнес-консалтинга.
Обе этих компании работали над новым 63-тысячным стадионом "Тоттенхэма", который был открыт в 2019 году.
Как говорится в официальном заявлении "Юнайтед", Populous и Legends International немедленно приступают к разработке вариантов по реконструкции "Олд Траффорд".
Ни сроков, ни бюджета "дьяволы" не называют. Зато клуб обещает консультироваться со своими болельщиками.
Добавим, ранее в этом месяце появилась информация, что "Юнайтед" открыт к полому сносу "Олд Траффорд" и строительству нового стадиона на его месте. Также клуб может прибегнуть к частичной или полной, но поэтапной перестройке существующей арены.
14.04.2022 17:00
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