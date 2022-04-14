Люк Шоу рискует пропустить остаток сезона

Люк Шоу Над защитником "Манчестер Юнайтед" Люком Шоу нависла угроза пропустить остаток сезона после перенесенной операции на ноге.

В прошлую пятницу наставник "Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что в ноге, двойной перелом которой Шоу перенес в 2015 году, разболтались шурупы и теперь доставляют дискомфорт Люку.

Рангник поведал, что Шоу будет проведена процедура по удалению двух шурупов, а в строй 26-летний игрок сборной Англии вернется через две-три недели.

Как сообщает The Telegraph, Шоу был прооперирован еще на прошлой неделе, однако восстановление проходит не так быстро, как наделся Рангник.

Сейчас стало очевидно, что Шоу потребуется больше времени. Может случиться так, что Люк пропустит все семь заключительных матчей "красных дьяволов" в этом сезоне.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 243

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 14.04.2022 17:26 # liverpool888
    решил организовать себе преждевременный отпуск из избавить себя от мук в игре за клуб в этом сезоне. вполне логично, даже не придраться)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: