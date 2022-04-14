Люк Шоу рискует пропустить остаток сезона
Над защитником "Манчестер Юнайтед" Люком Шоу нависла угроза пропустить остаток сезона после перенесенной операции на ноге.
В прошлую пятницу наставник "Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что в ноге, двойной перелом которой Шоу перенес в 2015 году, разболтались шурупы и теперь доставляют дискомфорт Люку.
Рангник поведал, что Шоу будет проведена процедура по удалению двух шурупов, а в строй 26-летний игрок сборной Англии вернется через две-три недели.
Как сообщает The Telegraph, Шоу был прооперирован еще на прошлой неделе, однако восстановление проходит не так быстро, как наделся Рангник.
Сейчас стало очевидно, что Шоу потребуется больше времени. Может случиться так, что Люк пропустит все семь заключительных матчей "красных дьяволов" в этом сезоне.
14.04.2022 16:00
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решил организовать себе преждевременный отпуск из избавить себя от мук в игре за клуб в этом сезоне. вполне логично, даже не придраться)
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