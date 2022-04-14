Фанат "Ливерпуля" умер перед матчем с "Бенфикой"
"Ливерпуль" подтвердил смерть одного из своих болельщиков перед началом ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Бенфики" на "Энфилде".
Примерно за 20 минут до начала матча, завершившегося со счетом 3:3, мужчина в возрасте 60+ лет упал, находясь на трибуне имени сэра Кенни Далглиша.
Дежурившая на стадионе скорая помощь сразу же забрала фаната в госпиталь, однако спасти его жизнь докторам не удалось.
"Мысли каждого в клубе с семьей, любимыми и друзьями болельщика", — говорится в заявлении "Ливерпуля".
Добавим, в этот сезоне было подозрительно много инцидентов с оказанием медицинской помощи фанатам на трибунах. Конспирологи считают, что это связано с вакцинацией от коронавируса, которая якобы повышает риск сердечного приступа.
14.04.2022 15:00
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Последние комментарии:
Надеюсь это был кастрюлеголовый
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Ну ох...ть теперь. Пойду посру
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rest in piss
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Земля пухом!(
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Печаль
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R.I.P.
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Вакцина в деле. Е6аште.
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