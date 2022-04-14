Фанат "Ливерпуля" умер перед матчем с "Бенфикой"

"Ливерпуль" подтвердил смерть одного из своих болельщиков перед началом ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Бенфики" на "Энфилде".

Примерно за 20 минут до начала матча, завершившегося со счетом 3:3, мужчина в возрасте 60+ лет упал, находясь на трибуне имени сэра Кенни Далглиша.



Дежурившая на стадионе скорая помощь сразу же забрала фаната в госпиталь, однако спасти его жизнь докторам не удалось.



"Мысли каждого в клубе с семьей, любимыми и друзьями болельщика", — говорится в заявлении "Ливерпуля".



Добавим, в этот сезоне было подозрительно много инцидентов с оказанием медицинской помощи фанатам на трибунах. Конспирологи считают, что это связано с вакцинацией от коронавируса, которая якобы повышает риск сердечного приступа.