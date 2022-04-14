Фанат "Ливерпуля" умер перед матчем с "Бенфикой"

Энфилд "Ливерпуль" подтвердил смерть одного из своих болельщиков перед началом ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Бенфики" на "Энфилде".

Примерно за 20 минут до начала матча, завершившегося со счетом 3:3, мужчина в возрасте 60+ лет упал, находясь на трибуне имени сэра Кенни Далглиша.

Дежурившая на стадионе скорая помощь сразу же забрала фаната в госпиталь, однако спасти его жизнь докторам не удалось.

"Мысли каждого в клубе с семьей, любимыми и друзьями болельщика", — говорится в заявлении "Ливерпуля".

Добавим, в этот сезоне было подозрительно много инцидентов с оказанием медицинской помощи фанатам на трибунах. Конспирологи считают, что это связано с вакцинацией от коронавируса, которая якобы повышает риск сердечного приступа.


Метки Бенфика, болельщики, Ливерпуль, Лига Чемпионов, происшествия, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 650

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  1. kotoffei 14.04.2022 15:50 # kotoffei
    Надеюсь это был кастрюлеголовый

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  2. kotoffei 14.04.2022 15:49 # kotoffei
    Ну ох...ть теперь. Пойду посру

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  3. true-manc 14.04.2022 15:31 # true-manc
    rest in piss

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  4. liverbro 14.04.2022 15:29 # liverbro
    Земля пухом!(

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  5. englandonelove 14.04.2022 15:13 # englandonelove
    Печаль

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  6. liverpool888 14.04.2022 15:07 # liverpool888
    R.I.P.

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  7. thegodfather 14.04.2022 15:05 # thegodfather
    Вакцина в деле. Е6аште.

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