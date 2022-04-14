Куртуа уверен, что Салах был бы успешен в Ла Лиге
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа уверен, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах адаптировался бы к Ла Лиге.
Как известно, Салах до сих пор не продлил свой истекающий в 2023 году контракт, и кажется, что "Ливерпуль" готов продать Мохамеда летом, если новая сделка не будет заключена.
Салаха давно связывают с переходом в "Реал" или "Барселону", и Куртуа уверен, что 29-летнему египтянину сопутствовал бы успех в Испании.
"Салах в Ла Лиге? Трансфер из одной лиги в другую или из одного клуба в другой не бывает простым".
"Хотя, конечно, есть исключения. В испанскую лигу приезжали хорошие игроки из английской Премьер-Лиги и были успешны здесь, как и наоборот".
"Лично для меня адаптация к испанской лиге после перехода из английской Премьер-Лиги не была сложной, поэтому я думаю, Салах способен адаптироваться к любой из пяти больших лиг", — сообщил Куртуа El Capitan.
14.04.2022 14:00
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