Роналду наложил вето на переход Конте в "Юнайтед"

Антонио Конте и Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заблокировал планы своего клуба вступить в переговоры с итальянским тренером Антонио Конте.

"Юнайтед" всерьез задумывался о приглашении Конте в октябре, когда под Оле Гуннаром Сульшером начало раскачиваться кресло.

Боссы "красных дьяволов" испытывали определенные сомнения насчет того, подходит ли экс-наставник "Интера", "Челси" и "Ювентуса" их клубу.

Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" окончательно отверг кандидатуру Конте после того, как руководству было донесено, что Роналду как лидер раздевалки выступает против назначения Антонио.

Фактически речь идет о том, что Роналду наложил вето на возможный переход Конте в "Юнайтед", хотя сам Антонио был открыт к диалогу с "дьяволами".

В итоге Сульшер все равно был уволен, и его место на остаток сезона занял Ральф Рангник, а Конте вскоре получил приглашение из "Тоттенхэма", который сейчас замыкает топ-4 Премьер-Лиги, на шесть очков опережая "Юнайтед".


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Роналду, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2022 13:00

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  1. breadpeat 14.04.2022 14:07 # breadpeat
    делал бы то что должен, совсем дряхлый

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  2. scauzer11 14.04.2022 14:06 # scauzer11
    терпилоюнайтед))

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  3. quavo 14.04.2022 13:19 # quavo
    Клуб пидарасов ес жи

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  4. edgarkuznetsov 14.04.2022 13:04 # edgarkuznetsov
    Спасибо

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