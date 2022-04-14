Роналду наложил вето на переход Конте в "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заблокировал планы своего клуба вступить в переговоры с итальянским тренером Антонио Конте.

"Юнайтед" всерьез задумывался о приглашении Конте в октябре, когда под Оле Гуннаром Сульшером начало раскачиваться кресло.



Боссы "красных дьяволов" испытывали определенные сомнения насчет того, подходит ли экс-наставник "Интера", "Челси" и "Ювентуса" их клубу.



Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" окончательно отверг кандидатуру Конте после того, как руководству было донесено, что Роналду как лидер раздевалки выступает против назначения Антонио.



Фактически речь идет о том, что Роналду наложил вето на возможный переход Конте в "Юнайтед", хотя сам Антонио был открыт к диалогу с "дьяволами".



В итоге Сульшер все равно был уволен, и его место на остаток сезона занял Ральф Рангник, а Конте вскоре получил приглашение из "Тоттенхэма", который сейчас замыкает топ-4 Премьер-Лиги, на шесть очков опережая "Юнайтед".