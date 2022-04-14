Анонс матча "Лион" — "Вест Хэм"

Джаррод Боуэн В четверг вечером "Лион" и "Вест Хэм" определят судьбу путевки в полуфинал Лиги Европы.

Неделю назад эти две команды сыграли в Лондоне вничью (1:1). Оставшись вдесятером в концовке первого тайма, в начале второго "Вест Хэм" открыл счет усилиями Джаррода Боуэна, но победный счет удержать не смог.

"Нас ждет очень сложный матч в Лионе, но это ожидаемо. Еще ничего не решено, и меня устраивает 1:1, учитывая то, ка мы заканчивали первый тайм. Мы сыграли не лучшим образом, однако мы хорошо, стойко оборонялись", — сообщил главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

- В прошлый уикенд "Вест Хэм" и "Лион" впервые встретились в еврокубках. Французская команда проходила дальше в трех случаях из пяти, завершая вничью первый матч на выезде в плей-офф.

- "Вест Хэм" вылетал все три раза, когда не выигрывал первый матч дома в плей-офф еврокубков.

- "Лион" (6 побед, 3 ничьих) — одна из двух команд, еще не познавших горечи поражений в этом розыгрыше Лиги Европы (также "Айнтрахт").

- "Вест Хэм" проиграл все три последних выездных матча в плей-офф еврокубков, не забив в них ни одного гола.

- "Лион" не забивал только в одном из своих 28 последних матчей в Лиге Европы — на выезде с "Аталантой" в сезоне 2017/18.

Удаленный в первом матче защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл пропускает этот выезд. Курт Зума выбыл минимум на месяц с травмой лодыжки.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
"Лион" (Франция) — "Вест Хэм" (Англия). Первый матч — 1:1
Лион. Стадион "Гроупама Арена". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Вест Хэм, Лига Европы, Лион

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 368

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  1. krakovyak 14.04.2022 12:53 # krakovyak
    >в ыы забанили как русского
    >на фапле отыгрывает друга Украины
    >знает почем орбуз

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  2. hachidlo 14.04.2022 12:53 # hachidlo
    Мда, то самое доминирование в чёрном море за счёт базы в Крыму. И это только одна украинская ракета.

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  3. krakovyak 14.04.2022 12:50 # krakovyak
    Го фапл-загадки я создал:

    >в нике юзает название какой-то овсянки
    >много кукарекает

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  4. krakovyak 14.04.2022 12:48 # krakovyak
    Завали своё ебало! Челсеа русский клуб.

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  5. quavo 14.04.2022 12:40 # quavo
    Где бы я не читал высеры хохлов , нет сомнений что это тупейшие существа

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  6. ian 14.04.2022 12:34 # ian
    Когда Лондон представляет только ВХЮ)
    измельчали ланданские клубишки

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  7. slavaukraine 14.04.2022 12:10 # slavaukraine
    — Скажи-но, дядьку, адже не дарма
    Москва, спалена пожежею,
    Українцю віддано?

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  8. true-manc 14.04.2022 12:06 # true-manc
    1 Манчестер Сити 31 74
    2 Ливерпуль 31 73

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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  9. true-manc 14.04.2022 12:05 # true-manc
    "произошедшее с крейсером Москва - это тоже план российской армии, у нас всё идёт по плану" (с) пидорашки

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  10. sexan 14.04.2022 12:02 # sexan
    Последний рабочий день пацаны и уходим в загул на 4 дня.)))
    Всем вам удачи и здоровья.

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