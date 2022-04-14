Анонс матча "Лион" — "Вест Хэм"
В четверг вечером "Лион" и "Вест Хэм" определят судьбу путевки в полуфинал Лиги Европы.
Неделю назад эти две команды сыграли в Лондоне вничью (1:1). Оставшись вдесятером в концовке первого тайма, в начале второго "Вест Хэм" открыл счет усилиями Джаррода Боуэна, но победный счет удержать не смог.
"Нас ждет очень сложный матч в Лионе, но это ожидаемо. Еще ничего не решено, и меня устраивает 1:1, учитывая то, ка мы заканчивали первый тайм. Мы сыграли не лучшим образом, однако мы хорошо, стойко оборонялись", — сообщил главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.
- В прошлый уикенд "Вест Хэм" и "Лион" впервые встретились в еврокубках. Французская команда проходила дальше в трех случаях из пяти, завершая вничью первый матч на выезде в плей-офф.
- "Вест Хэм" вылетал все три раза, когда не выигрывал первый матч дома в плей-офф еврокубков.
- "Лион" (6 побед, 3 ничьих) — одна из двух команд, еще не познавших горечи поражений в этом розыгрыше Лиги Европы (также "Айнтрахт").
- "Вест Хэм" проиграл все три последних выездных матча в плей-офф еврокубков, не забив в них ни одного гола.
- "Лион" не забивал только в одном из своих 28 последних матчей в Лиге Европы — на выезде с "Аталантой" в сезоне 2017/18.
Удаленный в первом матче защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл пропускает этот выезд. Курт Зума выбыл минимум на месяц с травмой лодыжки.
Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
"Лион" (Франция) — "Вест Хэм" (Англия). Первый матч — 1:1
Лион. Стадион "Гроупама Арена". 22:00 Онлайн-трансляция
14.04.2022 12:00
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>в ыы забанили как русского
>на фапле отыгрывает друга Украины
>знает почем орбуз
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Мда, то самое доминирование в чёрном море за счёт базы в Крыму. И это только одна украинская ракета.
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Го фапл-загадки я создал:
>в нике юзает название какой-то овсянки
>много кукарекает
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Завали своё ебало! Челсеа русский клуб.
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Где бы я не читал высеры хохлов , нет сомнений что это тупейшие существа
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Когда Лондон представляет только ВХЮ)
измельчали ланданские клубишки
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— Скажи-но, дядьку, адже не дарма
Москва, спалена пожежею,
Українцю віддано?
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1 Манчестер Сити 31 74
2 Ливерпуль 31 73
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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"произошедшее с крейсером Москва - это тоже план российской армии, у нас всё идёт по плану" (с) пидорашки
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Последний рабочий день пацаны и уходим в загул на 4 дня.)))
Всем вам удачи и здоровья.
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