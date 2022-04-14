Анонс матча "Лион" — "Вест Хэм"

В четверг вечером "Лион" и "Вест Хэм" определят судьбу путевки в полуфинал Лиги Европы.

Неделю назад эти две команды сыграли в Лондоне вничью (1:1). Оставшись вдесятером в концовке первого тайма, в начале второго "Вест Хэм" открыл счет усилиями Джаррода Боуэна, но победный счет удержать не смог.



"Нас ждет очень сложный матч в Лионе, но это ожидаемо. Еще ничего не решено, и меня устраивает 1:1, учитывая то, ка мы заканчивали первый тайм. Мы сыграли не лучшим образом, однако мы хорошо, стойко оборонялись", — сообщил главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.



- В прошлый уикенд "Вест Хэм" и "Лион" впервые встретились в еврокубках. Французская команда проходила дальше в трех случаях из пяти, завершая вничью первый матч на выезде в плей-офф.



- "Вест Хэм" вылетал все три раза, когда не выигрывал первый матч дома в плей-офф еврокубков.



- "Лион" (6 побед, 3 ничьих) — одна из двух команд, еще не познавших горечи поражений в этом розыгрыше Лиги Европы (также "Айнтрахт").



- "Вест Хэм" проиграл все три последних выездных матча в плей-офф еврокубков, не забив в них ни одного гола.



- "Лион" не забивал только в одном из своих 28 последних матчей в Лиге Европы — на выезде с "Аталантой" в сезоне 2017/18.



Удаленный в первом матче защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл пропускает этот выезд. Курт Зума выбыл минимум на месяц с травмой лодыжки.



Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

"Лион" (Франция) — "Вест Хэм" (Англия). Первый матч — 1:1

Лион. Стадион "Гроупама Арена". 22:00 Онлайн-трансляция