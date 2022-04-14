Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался критиковать манеру игры "Атлетико".

Ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов в Мадриде выдался очень тяжелым для "Сити", чья оборона трещала по швам во втором тайме.



В концовке игроки команды Диего Симеоне принялись откровенно дерзить и провоцировать "горожан", следствием чего стало несколько ожесточенных стычек игроков, однако у Гвардиолы нет претензий к сопернику.



"Я всегда говорил только хорошее о нем (Симеоне). Конечно, он может играть, как пожелает. Я никогда не скажу обратного. Я лишь скажу, что это было очень сложно. Они умеют делать то, что делают, лучше любого другого в мире".



"Атлетико" был абсолютно великолепен. Мне не нравится, как они играет, но эту команду, поддерживаемую своими людьми, почти невозможно остановить. Я лишь скажу, что тебе очень сложно, когда соперник хорошо играет таким образом".



"Не поймите меня неправильно, я никогда не критиковал "Атлетико". Они прижали нас, и мы забыли, как нужно играть. Они заслуживают похвалы за это. Мы празднуем выход в следующий раунд, но после такого второго тайма мы могли вылететь. Мы были в большой, большой беде. Они имели шансы забить, но в итоге не сделали этого".



"Если в полуфинале мы сыграем, как во втором тайме, у нас не будет никаких шансов", — цитирует Гвардиолу The Guardian.