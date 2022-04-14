"Ньюкасл" готовит предложение для Эриксена

"Ньюкасл" собирается сделать предложение полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену.

Проведя вне игры полгода из-за перенесенной прошлым летом остановки сердца, в январе Эриксен присоединился к "Брентфорду" и с тех пор проявляет себя с лучшей стороны.



30-летний полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в пяти матчах Премьер-Лиги, а также дважды отличился в обоих поединках за сборную Дании во время последнего международного перерыва.



Контракт Эриксена с "пчелами" истекает в конце сезона, а Кристиан играет на таком уровне, что недостатка в предложениях испытывать точно не будет.



Эриксена сватают в "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Вест Хэм", а The Northern Echo называется еще одним претендентом на Кристиана "Ньюкасл".



"Сороки" готовы сделать Эриксену роскошное предложение и высоко оценивают свои шансы заманить Кристиана на "Сент-Джеймс Парк".