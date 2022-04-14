"Ньюкасл" готовит предложение для Эриксена
"Ньюкасл" собирается сделать предложение полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену.
Проведя вне игры полгода из-за перенесенной прошлым летом остановки сердца, в январе Эриксен присоединился к "Брентфорду" и с тех пор проявляет себя с лучшей стороны.
30-летний полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в пяти матчах Премьер-Лиги, а также дважды отличился в обоих поединках за сборную Дании во время последнего международного перерыва.
Контракт Эриксена с "пчелами" истекает в конце сезона, а Кристиан играет на таком уровне, что недостатка в предложениях испытывать точно не будет.
Эриксена сватают в "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Вест Хэм", а The Northern Echo называется еще одним претендентом на Кристиана "Ньюкасл".
"Сороки" готовы сделать Эриксену роскошное предложение и высоко оценивают свои шансы заманить Кристиана на "Сент-Джеймс Парк".
14.04.2022 10:00
Просмотров: 428
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отличный вариант. Станет пионером саудовской революции.
(ответить)
Крис в полном порядке!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий