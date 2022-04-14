"Ньюкасл" готовит предложение для Эриксена

Кристиан Эриксен "Ньюкасл" собирается сделать предложение полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену.

Проведя вне игры полгода из-за перенесенной прошлым летом остановки сердца, в январе Эриксен присоединился к "Брентфорду" и с тех пор проявляет себя с лучшей стороны.

30-летний полузащитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в пяти матчах Премьер-Лиги, а также дважды отличился в обоих поединках за сборную Дании во время последнего международного перерыва.

Контракт Эриксена с "пчелами" истекает в конце сезона, а Кристиан играет на таком уровне, что недостатка в предложениях испытывать точно не будет.

Эриксена сватают в "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Вест Хэм", а The Northern Echo называется еще одним претендентом на Кристиана "Ньюкасл".

"Сороки" готовы сделать Эриксену роскошное предложение и высоко оценивают свои шансы заманить Кристиана на "Сент-Джеймс Парк".


Метки Брентфорд, Ньюкасл, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2022 10:00

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  1. brown-ale 14.04.2022 10:17 # brown-ale
    Отличный вариант. Станет пионером саудовской революции.

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  2. dentinho 14.04.2022 10:14 # dentinho
    Крис в полном порядке!

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