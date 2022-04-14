Холанд определится с новым клубом в ближайшие две недели

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выберет себе новый клуб в ближайшие две недели.

Грядущим летом Холанд будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 63 миллиона фунтов, что вызывает огромный ажиотаж среди грандов Европы.



Как утверждает Daily Mail, в "Манчестер Сити" сохраняют уверенность, что Эрлинг выберет их клуб. "Горожане" готовы платить норвежскому бомбардиру свыше 500,000 в неделю.



Близкий к Холанду источник ожидает, что Эрлинг не будет тянуть с выбором пристанища. О новом клубе 21-летнего игрока, вероятно, будет объявлено до конца апреля.



Основными конкурентами "Сити" в борьбе за Холанда, забившего 56 голов в Бундеслиге при 54 выходах в старте, являются "Реал", "Барселона" и ПСЖ.