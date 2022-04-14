Гвардиола: "Мы в большой беде"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его команде повезло не пропустить от "Атлетико" в Мадриде, а также заявил, что из-за травм "горожане" оказались в "большой беде".

Одержав победу 1:0 над "Атлетико" дома, ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов "Сити" завершил со счетом 0:0.



Однако выход в полуфинал турнира оказался омрачен для "горожан" травмами Кевина Де Брюйне и Кайла Уолкера, что тревожит Гвардиолу.



"Это чемпион Испании, и они играли с энергией. Во втором тайме они были лучше нас, и нам повезло не пропустить. В первом тайме мы имели моменты, и в целом мы заслужили выйти в полуфинал".



"Это такой тяжелый соперник. Всем командам, которые приезжают сюда в Лиге Чемпионов, приходится страдать, поэтому так важно, что мы прошли дальше".



"Сегодня мы празднуем, потому что это третий раз в истории "Манчестер Сити", когда мы достигли полуфинала Лиги Чемпионов".



"Но нельзя забывать, что мы играли тремя днями ранее, мы совершили поездку сюда, а теперь у нас много травм, и я не знаю, что будет в ближайшие недели".



"Мы не можем каждый раз играть в свой лучший футбол и забивать по четыре-пять голов. Мы человеческие создания, и мы приехали сюда после сложного матча против "Ливерпуля".



"Мы в большой беде", — сообщил Гвардиола BT Sport.