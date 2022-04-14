Клопп рад, несмотря на три пропущенных от "Бенфики" гола

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рад выходу в полуфинал Лиги Чемпионов, несмотря на три пропущенных от "Бенфики" гола на "Энфилде".

На ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов Клопп произвел сразу семь изменений в стартовом составе относительно выезда к "Манчестер Сити" в минувший уикенд, и отсутствие сыгранности дало о себе знать.



"Бенфика" все равно вылетела, уступив по сумме двух матчей 6:4, но ответный матч свела вничью (3:3). Впрочем, для Клоппа качество игры вторично.



"В день, когда я не буду рад попаданию в полуфинал Лиги Чемпионов, подойдите и ударьте меня. Мы произвели семь перестановок по хорошей причине, мы хорошо провели первый тайм, в котором мне многое понравилось".



"Эта линия обороны никогда не играла вместе, а на этом уровне все решают детали, что дало о себе знать при 3:1. Нам было сложно сохранять 100-процентную концентрацию. Соперник будет праздновать, что добыл ничью здесь, но мы не показали идеального настроя на этот матч".



"Конечно, это было не совсем то, что мы хотели, но это неважно. Если бы сегодня вечером мы провели лучший матч в сезоне, это бы не повысило наши шансы достичь финала. Мы сыграли так, как сыграли, мы прошли дальше, и это все, чего я хочу. Я рад".



"Я никогда не сомневался насчет состава, который выбрал. Мы знали, что это будет сложно и что эта линия обороны никогда не играла вместе. Мы выпустили трех центральных защитников, и без Виргила Ван Дейка ими было сложно командовать, но ротация на остальных позициях никогда не была проблемой для нас", — цитирует Клоппа Sky Sports.